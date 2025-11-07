Festival De Bar em Bar segue até 16 de novembro; confira petiscos e casas no Recife e RMR

A- A+

Anualmente, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) promove em todo o Brasil o festival De Bar em Bar, temporada em que bares criam petiscos especiais inspirados em um tema específico a preços convidativos.



A edição 2025 do evento segue até 16 de novembro e ocorre sob a temática “A Cidade Inteira Cabe no Bar”.



Participantes

Em Pernambuco, 11 casas participam do Bar em Bar, distribuídas em diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife: Espetinho da Ceça, Cia do Chopp, Capi Gastrobar, Budega do Meu Lindo, Moendo na Laje, Casa Rosário Café Gastrobar, Boteco da Pequena, Villa Pier Gourmet, Tio Pepe, Alho e Óleo e Caldinho do Nenen. A porções criadas para o festival estão disponíveis a preços que variam de R$ 16 a R$ 65.



“Com o festival, buscamos aquecer a presença do público nos bares pernambucanos, tornando esse ambiente ainda mais democrático do que já é. Com isso, ganha o público, que pode desfrutar de um extenso roteiro gastronômico, e ganham os empresários, que utilizam esse momento para atrair clientes”, comenta Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.



Também já virou tradição uma comemoração de encerramento da temporada que, neste ano, vai ser no dia 29 de novembro, no Parque de Apipucos, das 12h às 20h, com patrocínio estadual da Ambev, Pitú e Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer.



“A ideia é finalizar o festival com uma verdadeira festa de boteco, com direito a roda de samba, chopp e alguns dos petiscos inscritos nesta edição. Como já diz o tema deste ano: a cidade inteira cabe no bar. E esse será o tom do encerramento”, comenta Rhaissa Soares, diretora executiva da Abrasel-PE.



Petiscos

O Espetinho da Ceça está com o “Boi Mimoso”, com 300g de carne de alcatra no molho barbecue e rolinho de macaxeira (R$ 35), enquanto o Cia do Chopp oferece o “Bombom de Camarão”, um bolinho crocante, recheado com camarões suculentos e Catupiry original, acompanhado por um aïoli picante (R$ 39,95).



O Capi Gastrobar fez o “Baiãozinho de Camarão”, um baião de dois cremoso preparado com camarão, feijão verde e queijo de coalho, finalizado com camarões empanados e vinagrete da casa (R$ 26); e o Budega do Meu Lindo apresenta o “Arrumadinho Bacalhau Meu Lindo”, com feijão verde, vinagrete, farofa e bacalhau recheado com bastante azeite (R$ 65).



O restaurante Moendo na Laje apresenta o “Frango Thai”, com sobrecoxa desossada, levemente empanada, envolvida em molho agridoce tailandês (R$ 58). O agridoce também é a aposta da Casa Rosário Café Gastrobar com o seu “Carré ao Molho de Abacaxi”, prato que traz carré suíno, marinado por 24 horas, servido ao molho de abacaxi com batatas rústicas (R$ 30).



O Boteco da Pequena está com um mix de petiscos

Do Boteco da Pequena sai o “Presente de Boteco”, um mix de petiscos, incluindo bolinho de rabada, quibe, bolinho de bobó de camarão e linguiça matuta (R$ 40).



Já o Villa Pier Gourmet procurou unir elementos de diferentes regiões de Pernambuco com o “Villa Terra e Mar”, um prato com croquete de costela com macaxeira e queijo coalho, e uma almofadinha com ceviche de polvo marinado em limão, ervas e pimenta (R$ 40).



O tradicionalíssimo Tio Pepe está com o “Mulher Rendeira”: camarões rosa do mar com queijo de coalho e linguiça Guanabara, mais crosta dourada da brasa. O mel de engenho e o gengibre selam o encontro entre o mar e a doçura dos engenhos (R$ 16).



Já o Caldinho do Nenen traz o “Combo de Caldinhos”, com quatro caldinhos: de caldeirada, camarão, polvo e feijoada (R$ 39,90). Por fim, o Alho e Óleo apresenta o “Camarão Amostrado”, prato com camarões empanados, batata rústica e molho agridoce (R$ 35).

SERVIÇO

Festival De Bar em Bar

Quando: até 16 de novembro

Informações: www.barembar.com.br

*Com informações da assessoria de imprensa



