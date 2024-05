A- A+

Sabores Festival de churrasco BBQ Show anuncia primeira edição no Recife, em julho, no Parador Uma mega estrutura será montada para receber o evento, que contará com mais de 20 estações de carne, bares, palco para atrações musicais e espaço kids

O festival de churrasco open food BBQ Show será realizado pela primeira vez no Recife, no dia 27 de julho, a partir das 15h, no Parador. Uma mega estrutura será montada para receber o evento, que contará com mais de 20 estações de carne, bares, palco para atrações musicais e espaço kids. Originário de Fortaleza, no Ceará, o festival vem conquistando o público por onde passa, reunindo cerca de 2 mil pessoas em cada edição.

Serão seis horas de open food, durante as quais o público terá acesso livre a uma variedade de carnes, desde as mais tradicionais até as mais exóticas, preparadas por chefs de diversas cidades do país. As mais de 20 estações de churrasco contarão com chefs assadores que apresentarão diferentes formas de servir a carne e acompanhamentos perfeitos.

Para a programação musical, já estão confirmados os shows da dupla Felipe & Gabriel, do cantor Alex Jr. e da banda No Money for Cash.

Os ingressos variam de acordo com as faixas etárias, e crianças até 4 anos, acompanhadas de um adulto pagante, têm entrada gratuita. O espaço kids, já incluso no ingresso, garante diversão para os pequenos sem custo adicional.

Os ingressos estão à venda nas lojas Esposende e online no site Bilheteria Digital. Os preços são R$ 165 para adultos e R$ 65 para crianças a partir de 5 anos.



SERVIÇO:



BBQ Show Recife

Data: 27 de julho

Local: Parador

Início do evento: 15h

Atrações Musicais: Felipe & Gabriel, Alex Jr e No Money for Cash

Pontos de venda: Lojas Esposende e site Bilheteria Digital

Mais informações no site do festival

