Roteiro Festival de Comida Ogra oferece pratos em tamanho exagerado; confira os participantes Até o dia 26 de outubro, 37 estabelecimentos produzirão comidas no formato inusitado

O 8º Festival de Comida Ogra entra em cartaz nesta sexta-feira (26) com 37 operações oferecendo comidas no tamanho exagerado, até 26 de outubro.

Sim, essa é a temporada de se esbaldar com hambúrgueres de vários andares, sorvetes de litros e tamakis gigantes. O evento provoca esse fetiche que é comer primeiramente com os olhos.

Vale lembrar que para cada prato vendido, o festival reverte R$ 1 para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer.

Como em todos os anos, a realização é assinada pelo Na Rua Tem, que é conduzido pelo empresário André Vita.



Conheça os participantes:



A’macarons

Hamburgueron

Macaron gigante em formato de hambúrguer, recheado com camadas de ganache de chocolate, ganache de queijo e bolo red velvet sem glúten, acompanhado de fatias de chocolate branco colorido de amarelo como queijo, morangos frescos como tomate e brigadeiro gourmet, chocolate branco verde simulando alface. Para completar, servido com uma porção de “batatas fritas doces” de ganache e cobertas com chocolate branco, finalizadas com geleia de frutas vermelhas como ketchup.

Valor: R$ 60

Endereço: Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem - Recife

Broiler Burger

Já Chegou o Disco Voador

Pão brioche de 20 cm, 6 carnes Angus de 100g, 8 fatias de presunto defumado chapeado (o favorito do Chaves, claro), 8 fatias de queijo derretido, 8 fatias de bacon crocante, cebolas empanadas, pão extra mergulhado no fondue de queijo, cebola caramelizada, creme de milho, alface e tomate para equilibrar. No topo: churros com doce de leite. Acompanha batata crinkle Bem Brasil + Guaraná Zero ou Pepsi Black.

Serve de 5 a 6 pessoas

Valor: R$ 220

Endereço: Major Joaquim Cavalcanti, 99, Parnamirim - Recife

Brooklyn Burger

King Kong

Dois burgers de 160g grelhados, queijo duplo derretido, bacon crocante, cebola caramelizada, queijo mussarela empanado, molho especial da casa e cebola crispy, num pão brioche fofinho.

Valor: R$ 59

Endereço: Bernardo Vieira de Melo, 3310, Piedade - Jaboatão dos Guararapes

Burger Box

Torre de Brennand

Inspirado em um dos ícones mais lembrados de Recife, a famosa Torre de Cristal. Tem mais de 1kg e reúne cupim desfiado, farofa de calabresa, cebola crispy, maionese de bacon, 2 burgers de frango (100g cada), 4 blends de Fraldinha (130g cada) e cheddar derretido em camadas no pão American Bread. Acompanha fritas crinkle com calabresa acebolada.

Valor: R$ 119

Endereço: Barão de Souza Leão, 1000, Boa Viagem - Recife

Candy Burguer Artesanal

Laricão

São 8 carnes bovinas de 100g cada, intercaladas com 6 crocantes fatias de frango empanado, além de camadas generosas de mussarela derretida, bacon crocante e presunto. Ainda linguiças calabresas, 3 ovos fritos, salsichinhas especiais e até 3 rodelas de abacaxi grelhado. Acompanha acelga fresca, tomate, cebola roxa, cebola caramelizada e bacon triturado, tudo envolvido pela maionese da casa. Ainda uma coroa de 200g de batata frita coberta com cheddar e bacon no topo do hambúrguer.

Valor: R$ 120

Endereço: Capitão João de Albuquerque, 82, Cohab - Recife

Carnalho

Porkzilla

São 2,5kg de pão de alho recheado de pulled pork, queijo maçaricado, anéis de cebola e bacon crocante. Acompanha uma lata de Pepsi black e uma lata de Antártica zero, cortesia do festival.

Valor: R$199

Endereço: Travessa da rua Havaí, 59, Estância - Recife

Cometa Burguer

Big Bang

São 500g de carne suculenta, coberta com 5 fatias de cheddar derretido, 3 camadas de queijo gouda cremoso e 4 tiras crocantes de bacon. Também maionese artesanal, geleia de pimenta e chuva de cebola crispy no topo.

Valor: R$ 80

Endereço: General San Martin, 1021, San Martin - Recife

Dear Donuts

Dear Ogrolate

Big Donut de massa fofinha recheado com buttercream e brigadeiros pretos e brancos. Coberto com um mix de chocolate branco e preto e crocante de amendoim.

Valor: R$ 35

Endereço: Doutor José Maria, 836, Rosarinho - Recife

Diogo In Brasa

Ogro Supreme

Blend bovino artesanal (1kg), cupim desfiado e copalombo suíno desfiado. Derretido sobre esse trio, queijo mussarela argentino. Para equilibrar, um toque de molho de laranja cítrico e maionese. Tudo no pão de caixa brioche levemente adocicado.

Valor: R$ 170

Endereço: Hamburgueria, 64, Hamburgueria - Recife

Florêncio Burgers

Chuck Norris

Oito carnes Smash (640g), 200g de american cheese cremoso, 250g de batata temperadinha e chuvinha de bacon. Acompanha Pepsi zero ou uma Guaraná zero geladinha. Serve até 3 Pessoas.

Valor: R$ 99

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 243, Cordeiro - Recife

John Lira Burger

Peppa Tropical

Composto por dois discos de 250g de copa lombo defumado (processo de defumação por 8h) com queijo muçarela, uma salada tropical especialmente desenvolvida pra receita feita de repolho roxo, repolho branco, cenoura, alface americana envolvida na maionese da casa, finalizada com a compota artesanal feita de abacaxi, hortelã, maçã, canela e levemente picante. A parte molho de mostarda e mel artesanal. Acompanha batata frita 250g e refrigerante.

Valor: R$ 90

Endereço: General San Martin, 1934, San martin - Recife

Kanjoy Cozinha Oriental

Super Temaki Ogro de Salmão

Temaki gigante feito com arroz japonês, salmão fresco em cubos e cream cheese. Empanado, frito até ficar crocante e finalizado com cebolinho fresco. Servido em tábua de madeira, com uma faca de cabo rústico cravada no centro.

Valor: R$ 99

Endereço: Av. Xavier Marques, 233-, Graças - Recife

Endereço: Agamenon magalhaes, 63, Massangana - Jaboatão dos Guararapes

Kanpai Sushi

Crocantíssimo

Super Temaki de aproximadamente 1,5kg, recheado com salmão fresco, arroz macio e cream cheese, envolto em uma crocante camada empanada.

Valor: R$ 100

Endereço (Cabo): Almirante Paulo Moreira, 727, Garapu - Cabo de Santo Agostinho

Endereço (Camaragibe) : Doutor Belmino Correia, 2653, Timbi - Camaragibe

Endereço (Recife): Estrada de Belém, 785, Hipódromo - Recife

Endereço (Olinda): Gov Carlos de Lima Cavalcanti, 1825, Casa Caiada - Olinda

Endereço (Paulista): Avenida Brasil, 2025, Maranguape 1 - Paulista

Endereço (Jaboatão): Comendador José Didier, 378, Piedade - Jaboatão dos Guararapes

Endereço (Recife): Rua General Abreu e Lima, 375, Rosarinho - Recife

Endereço (Recife): General San Martin, 1976, San Martin - Recife

La Brasa Burger

Monster Brasa

Pão francês e maionese verde acompanhados por 600g de carne e mais 300g de queijo mussarela empanado, finalizado com geleia de pimenta.

Valor: R$ 90

Endereço: Santo Elias, 49, Espinheiro - Recife

Maikão Burger

Maikãoshake de nutella com m&m

São 1.5L de milkshake de Nutella no copo de liquidificador, chantily, m&m e calda de chocolate.

Valor: R$ 79

Endereço: Rua Olavo Bilac, 75, Curado ll - Jaboatão dos Guararapes

Mangue Burger

Ottomatopeia



Pão gigante feito com polvo picado e camarão na muçarela com tinta de lula, molho da casa, salada com cebola empanada, blend com 1kg de peixe de côco ao molho de camarão, mais 350g de camarão natural. Sobre o pão piscina de Lama preta, feita com polvo picado e camarão na muçarela com tinta de lula. Ainda 6 camarões empanados no côco ralado, 6 patolas de caranguejo de côco, 3 tentáculos grandes de polvo.

Valor: R$ 250

Endereço: Rodrigo Otávio Filho, 101, Pina - Recife

Papito Lanches

Big Pig – Festival Ogro

Dois sanduíches, somando cerca de 1,5 kg. Focaccia de fermentação natural recheada com pernil suíno desfiado, provolone derretido, bacon crocante, picles de cebola, vinagrete de abacaxi com coentro e maionese de azeitona roxa. Para acompanhar, batata frita crocante e 2 refrigerantes.

Valor: R$ 85

Endereço: Rua Três, 102, Curado - Jaboatão dos Guararapes

Pingo Art Café - Graças

Pulled Pork Monstrão

Pão de fermentação natural, carne suína desfiada, queijo derretido, fatias de abacaxi maçaricado, maionese artesanal, batata frita temperada e anéis de cebola.

Valor: R$ 112

Endereço: Dom Miguel de Lima Valverde, 39, Graças - Recife

Portal do Temaki - Olinda

Dragon Supremo

Recheado com arroz, pasta de salmão e cream cheese, com camarões empanados crocantes. Coberto com manta de salmão maçaricado. Finalizado com molho teriyaki artesanal, gergelim e cebolinha fresca.

Valor: R$99,90

Endereço: Avenida Carlos de Lima Cavalcanti 2359A - Casa Caiada,

Portal do Temaki - Recife e Paulista

Dragon Supremo



Recheado com arroz, pasta de salmão e cream cheese, com camarões empanados crocantes. Coberto com uma generosa manta de salmão maçaricado. Finalizado com molho Teriyaki artesanal, gergelim e cebolinha fresca.

Valor: R$ 99,90

Endereço: General San Martin, 1959, San Martin - Recife

Quina da Linguiça

Joelhada do alemão

Pão brioche, linguiça cuiabana 500g, cebola chapeada, chucrute, mostarda, catchup caseiro de curry finalizado com joelho de porco defumado cozido na cerveja, tudo isso acompanhado de batatas assadas.

Valor: R$ 130

Endereço: Bulandy, 62, Varzea - Recife

The Pizza New York Style

A lenda Tex Mex

Uma super fatia com mais de 2kg, preparada com molho de tomate artesanal, muçarela derretida, carne moída temperada, milho doce, cebola roxa, pimentão, jalapeños e o toque picante do Tabasco, finalizada com a crocância do Doritos. Acompanha uma panelinha de cheddar cremoso e um potinho de sour cream.

Valor: R$ 199

Endereço: Doutor Aniceto Varejão, 530, Piedade - Jaboatão dos Guararapes

Thorpe's Brigaderia - CDU

A Fatia



Mais de 800g de uma superfatia de torta, feita com bolo black, mousse de creme de avelã e brigadeiro de chocolates belga e meio-amargo. Decorada com ganache de chocolate ao leite e morango.

Valor: R$ 70

Endereço: General Polidoro, 352, Várzea - Recife

Three Guys Burguer

The Big Guy

Um hambúrguer com 6 camadas de carne e 6 fatias de cheddar derretido, bacon crocante, cebola roxa fresca, cebola caramelizada, picles marcantes e a intensidade da maionese Dijon defumada, tudo envolvido em um pão de gergelim dourado.

Valor: R$ 159

Endereço: Doutor Aniceto Varejão, 530, Piedade - Jaboatão dos Guararapes

Waynes Burger

T-Rex



São 4 burgers de novilha Angus com 160g cada, 2 super coxas-creme, 2 porções de queijo muçarela empanado. Cheddar derretido, geleia de tomate, tomates e muita couve crocante. Acompanhado de batatas crinkle banhadas por cheddar e cobertos de couve crocante e uma Guaraná Zero.

Valor: R$ 139

Endereço: Dona Magina Pontual, 28, Boa viagem - Recife

YonSan

Macarrão Yon San Especial

Macarrão recheado com carne, frango, camarão, cenoura, pimentão, acelga e brócolis, todos refogados no tempero especial do chef. Finalizado no topo com camarões ogros recheados com catupiry e empanados, tudo servido em uma chapa quente. Aproximadamente 3kg.

Valor: R$ 149

Endereço: General San Martin, 2377, San Martin - Recife

Serviço:

Festival de Comida Ogra

De 26 de setembro a 26 de outubro



Saiba mais aqui



*Com informações da assessoria de imprensa

