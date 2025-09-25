Festival de Comida Ogra oferece pratos em tamanho exagerado; confira os participantes
Até o dia 26 de outubro, 37 estabelecimentos produzirão comidas no formato inusitado
O 8º Festival de Comida Ogra entra em cartaz nesta sexta-feira (26) com 37 operações oferecendo comidas no tamanho exagerado, até 26 de outubro.
Leia também
• Prefeitura do Recife realiza Maré Cultural com artesanato e gastronomia em Boa Viagem
• Rota dos pescados: chefs de Alagoas dão início a projeto gastrô que valoriza a pesca artesanal
• Morango do Amor: aprenda a receita da sobremesa viral nas redes sociais
Sim, essa é a temporada de se esbaldar com hambúrgueres de vários andares, sorvetes de litros e tamakis gigantes. O evento provoca esse fetiche que é comer primeiramente com os olhos.
Vale lembrar que para cada prato vendido, o festival reverte R$ 1 para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer.
Como em todos os anos, a realização é assinada pelo Na Rua Tem, que é conduzido pelo empresário André Vita.
Conheça os participantes:
A’macarons
Hamburgueron
Macaron gigante em formato de hambúrguer, recheado com camadas de ganache de chocolate, ganache de queijo e bolo red velvet sem glúten, acompanhado de fatias de chocolate branco colorido de amarelo como queijo, morangos frescos como tomate e brigadeiro gourmet, chocolate branco verde simulando alface. Para completar, servido com uma porção de “batatas fritas doces” de ganache e cobertas com chocolate branco, finalizadas com geleia de frutas vermelhas como ketchup.
Valor: R$ 60
Endereço: Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem - Recife
Broiler Burger
Já Chegou o Disco Voador
Pão brioche de 20 cm, 6 carnes Angus de 100g, 8 fatias de presunto defumado chapeado (o favorito do Chaves, claro), 8 fatias de queijo derretido, 8 fatias de bacon crocante, cebolas empanadas, pão extra mergulhado no fondue de queijo, cebola caramelizada, creme de milho, alface e tomate para equilibrar. No topo: churros com doce de leite. Acompanha batata crinkle Bem Brasil + Guaraná Zero ou Pepsi Black.
Serve de 5 a 6 pessoas
Valor: R$ 220
Endereço: Major Joaquim Cavalcanti, 99, Parnamirim - Recife
Brooklyn Burger
King Kong
Dois burgers de 160g grelhados, queijo duplo derretido, bacon crocante, cebola caramelizada, queijo mussarela empanado, molho especial da casa e cebola crispy, num pão brioche fofinho.
Valor: R$ 59
Endereço: Bernardo Vieira de Melo, 3310, Piedade - Jaboatão dos Guararapes
Burger Box
Torre de Brennand
Inspirado em um dos ícones mais lembrados de Recife, a famosa Torre de Cristal. Tem mais de 1kg e reúne cupim desfiado, farofa de calabresa, cebola crispy, maionese de bacon, 2 burgers de frango (100g cada), 4 blends de Fraldinha (130g cada) e cheddar derretido em camadas no pão American Bread. Acompanha fritas crinkle com calabresa acebolada.
Valor: R$ 119
Endereço: Barão de Souza Leão, 1000, Boa Viagem - Recife
Candy Burguer Artesanal
Laricão
São 8 carnes bovinas de 100g cada, intercaladas com 6 crocantes fatias de frango empanado, além de camadas generosas de mussarela derretida, bacon crocante e presunto. Ainda linguiças calabresas, 3 ovos fritos, salsichinhas especiais e até 3 rodelas de abacaxi grelhado. Acompanha acelga fresca, tomate, cebola roxa, cebola caramelizada e bacon triturado, tudo envolvido pela maionese da casa. Ainda uma coroa de 200g de batata frita coberta com cheddar e bacon no topo do hambúrguer.
Valor: R$ 120
Endereço: Capitão João de Albuquerque, 82, Cohab - Recife
Carnalho
Porkzilla
São 2,5kg de pão de alho recheado de pulled pork, queijo maçaricado, anéis de cebola e bacon crocante. Acompanha uma lata de Pepsi black e uma lata de Antártica zero, cortesia do festival.
Valor: R$199
Endereço: Travessa da rua Havaí, 59, Estância - Recife
Cometa Burguer
Big Bang
São 500g de carne suculenta, coberta com 5 fatias de cheddar derretido, 3 camadas de queijo gouda cremoso e 4 tiras crocantes de bacon. Também maionese artesanal, geleia de pimenta e chuva de cebola crispy no topo.
Valor: R$ 80
Endereço: General San Martin, 1021, San Martin - Recife
Dear Donuts
Dear Ogrolate
Big Donut de massa fofinha recheado com buttercream e brigadeiros pretos e brancos. Coberto com um mix de chocolate branco e preto e crocante de amendoim.
Valor: R$ 35
Endereço: Doutor José Maria, 836, Rosarinho - Recife
Diogo In Brasa
Ogro Supreme
Blend bovino artesanal (1kg), cupim desfiado e copalombo suíno desfiado. Derretido sobre esse trio, queijo mussarela argentino. Para equilibrar, um toque de molho de laranja cítrico e maionese. Tudo no pão de caixa brioche levemente adocicado.
Valor: R$ 170
Endereço: Hamburgueria, 64, Hamburgueria - Recife
Florêncio Burgers
Chuck Norris
Oito carnes Smash (640g), 200g de american cheese cremoso, 250g de batata temperadinha e chuvinha de bacon. Acompanha Pepsi zero ou uma Guaraná zero geladinha. Serve até 3 Pessoas.
Valor: R$ 99
Endereço: Rua Inácio Monteiro, 243, Cordeiro - Recife
John Lira Burger
Peppa Tropical
Composto por dois discos de 250g de copa lombo defumado (processo de defumação por 8h) com queijo muçarela, uma salada tropical especialmente desenvolvida pra receita feita de repolho roxo, repolho branco, cenoura, alface americana envolvida na maionese da casa, finalizada com a compota artesanal feita de abacaxi, hortelã, maçã, canela e levemente picante. A parte molho de mostarda e mel artesanal. Acompanha batata frita 250g e refrigerante.
Valor: R$ 90
Endereço: General San Martin, 1934, San martin - Recife
Kanjoy Cozinha Oriental
Super Temaki Ogro de Salmão
Temaki gigante feito com arroz japonês, salmão fresco em cubos e cream cheese. Empanado, frito até ficar crocante e finalizado com cebolinho fresco. Servido em tábua de madeira, com uma faca de cabo rústico cravada no centro.
Valor: R$ 99
Endereço: Av. Xavier Marques, 233-, Graças - Recife
Endereço: Agamenon magalhaes, 63, Massangana - Jaboatão dos Guararapes
Kanpai Sushi
Crocantíssimo
Super Temaki de aproximadamente 1,5kg, recheado com salmão fresco, arroz macio e cream cheese, envolto em uma crocante camada empanada.
Valor: R$ 100
Endereço (Cabo): Almirante Paulo Moreira, 727, Garapu - Cabo de Santo Agostinho
Endereço (Camaragibe) : Doutor Belmino Correia, 2653, Timbi - Camaragibe
Endereço (Recife): Estrada de Belém, 785, Hipódromo - Recife
Endereço (Olinda): Gov Carlos de Lima Cavalcanti, 1825, Casa Caiada - Olinda
Endereço (Paulista): Avenida Brasil, 2025, Maranguape 1 - Paulista
Endereço (Jaboatão): Comendador José Didier, 378, Piedade - Jaboatão dos Guararapes
Endereço (Recife): Rua General Abreu e Lima, 375, Rosarinho - Recife
Endereço (Recife): General San Martin, 1976, San Martin - Recife
La Brasa Burger
Monster Brasa
Pão francês e maionese verde acompanhados por 600g de carne e mais 300g de queijo mussarela empanado, finalizado com geleia de pimenta.
Valor: R$ 90
Endereço: Santo Elias, 49, Espinheiro - Recife
Maikão Burger
Maikãoshake de nutella com m&m
São 1.5L de milkshake de Nutella no copo de liquidificador, chantily, m&m e calda de chocolate.
Valor: R$ 79
Endereço: Rua Olavo Bilac, 75, Curado ll - Jaboatão dos Guararapes
Mangue Burger
Ottomatopeia
Pão gigante feito com polvo picado e camarão na muçarela com tinta de lula, molho da casa, salada com cebola empanada, blend com 1kg de peixe de côco ao molho de camarão, mais 350g de camarão natural. Sobre o pão piscina de Lama preta, feita com polvo picado e camarão na muçarela com tinta de lula. Ainda 6 camarões empanados no côco ralado, 6 patolas de caranguejo de côco, 3 tentáculos grandes de polvo.
Valor: R$ 250
Endereço: Rodrigo Otávio Filho, 101, Pina - Recife
Papito Lanches
Big Pig – Festival Ogro
Dois sanduíches, somando cerca de 1,5 kg. Focaccia de fermentação natural recheada com pernil suíno desfiado, provolone derretido, bacon crocante, picles de cebola, vinagrete de abacaxi com coentro e maionese de azeitona roxa. Para acompanhar, batata frita crocante e 2 refrigerantes.
Valor: R$ 85
Endereço: Rua Três, 102, Curado - Jaboatão dos Guararapes
Pingo Art Café - Graças
Pulled Pork Monstrão
Pão de fermentação natural, carne suína desfiada, queijo derretido, fatias de abacaxi maçaricado, maionese artesanal, batata frita temperada e anéis de cebola.
Valor: R$ 112
Endereço: Dom Miguel de Lima Valverde, 39, Graças - Recife
Portal do Temaki - Olinda
Dragon Supremo
Recheado com arroz, pasta de salmão e cream cheese, com camarões empanados crocantes. Coberto com manta de salmão maçaricado. Finalizado com molho teriyaki artesanal, gergelim e cebolinha fresca.
Valor: R$99,90
Endereço: Avenida Carlos de Lima Cavalcanti 2359A - Casa Caiada,
Portal do Temaki - Recife e Paulista
Dragon Supremo
Recheado com arroz, pasta de salmão e cream cheese, com camarões empanados crocantes. Coberto com uma generosa manta de salmão maçaricado. Finalizado com molho Teriyaki artesanal, gergelim e cebolinha fresca.
Valor: R$ 99,90
Endereço: General San Martin, 1959, San Martin - Recife
Quina da Linguiça
Joelhada do alemão
Pão brioche, linguiça cuiabana 500g, cebola chapeada, chucrute, mostarda, catchup caseiro de curry finalizado com joelho de porco defumado cozido na cerveja, tudo isso acompanhado de batatas assadas.
Valor: R$ 130
Endereço: Bulandy, 62, Varzea - Recife
The Pizza New York Style
A lenda Tex Mex
Uma super fatia com mais de 2kg, preparada com molho de tomate artesanal, muçarela derretida, carne moída temperada, milho doce, cebola roxa, pimentão, jalapeños e o toque picante do Tabasco, finalizada com a crocância do Doritos. Acompanha uma panelinha de cheddar cremoso e um potinho de sour cream.
Valor: R$ 199
Endereço: Doutor Aniceto Varejão, 530, Piedade - Jaboatão dos Guararapes
Thorpe's Brigaderia - CDU
A Fatia
Mais de 800g de uma superfatia de torta, feita com bolo black, mousse de creme de avelã e brigadeiro de chocolates belga e meio-amargo. Decorada com ganache de chocolate ao leite e morango.
Valor: R$ 70
Endereço: General Polidoro, 352, Várzea - Recife
Three Guys Burguer
The Big Guy
Um hambúrguer com 6 camadas de carne e 6 fatias de cheddar derretido, bacon crocante, cebola roxa fresca, cebola caramelizada, picles marcantes e a intensidade da maionese Dijon defumada, tudo envolvido em um pão de gergelim dourado.
Valor: R$ 159
Endereço: Doutor Aniceto Varejão, 530, Piedade - Jaboatão dos Guararapes
Waynes Burger
T-Rex
São 4 burgers de novilha Angus com 160g cada, 2 super coxas-creme, 2 porções de queijo muçarela empanado. Cheddar derretido, geleia de tomate, tomates e muita couve crocante. Acompanhado de batatas crinkle banhadas por cheddar e cobertos de couve crocante e uma Guaraná Zero.
Valor: R$ 139
Endereço: Dona Magina Pontual, 28, Boa viagem - Recife
YonSan
Macarrão Yon San Especial
Macarrão recheado com carne, frango, camarão, cenoura, pimentão, acelga e brócolis, todos refogados no tempero especial do chef. Finalizado no topo com camarões ogros recheados com catupiry e empanados, tudo servido em uma chapa quente. Aproximadamente 3kg.
Valor: R$ 149
Endereço: General San Martin, 2377, San Martin - Recife
Serviço:
Festival de Comida Ogra
De 26 de setembro a 26 de outubro
Saiba mais aqui
*Com informações da assessoria de imprensa