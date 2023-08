Festival de Comida Ogra reúne 25 casas desta sexta (1º) até 30 de setembro; confira o roteiro

A- A+

O Festival de Comida Ogra promove sua sexta edição, a partir desta sexta-feira (1º) até 30 de setembro, percorrendo 25 casas da Região Metropolitana do Recife com o desafio de oferecer receitas exclusivas, gigantescas ou não, que mesclam com criatividade sabores inusitados e improváveis.

“Tem gente que passa o ano inteiro só esperando para se esbaldar e se divertir no festival que traz as maiores e mais variadas montagens para os comilões”, ressalta André Vita, criador do Festival de Comida Ogra.

Casas participantes

Os endereços vão desde hamburgerias, docerias e restaurantes e lanchonetes, que abraçam o desafio e montam pratos que, pelo tamanho muitas vezes oferecidos, são destinados tanto ao comensal único, como para grupos de amigos e famílias inteiras, numa verdadeira celebração à mesa.

“Acho que esta é a melhor forma de definir o Festival. As pessoas se unem para descobrir a rota dos participantes, marcam de ir com grupos de amigos, família e aquele passa a não ser um momento comum de refeição e sim, uma verdadeira comunhão de prazeres e sabores”, destaca André Vita, que a cada edição diz se surpreender com a aceitação do público

Confira o roteiro do festival:



A Porchetta

Porchetão - Pão francês gigante, Carne de porchetta (lombo, costela e barriga suína) curada por 7 dias e defumada por 10 horas, cebola caramelizada, maionese da casa e rúcula. Acompanha torresmo. Peso apximado: 1kg

R$ 70,00

Endereço: R. do Futuro, 858 - loja 5B

Bairro: Graças

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Babylon Station - Recife Antigo

Monster Dog - Hot dog de 60cm com Linguiça defumada, picles agridoce de repolho e mostarda especial

R$ 49,90

Endereço: R. Alfândega, n° 35

Bairro: Centro

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Babylon Station - Casa Forte

Monster Dog - Hot dog de 60cm com Linguiça defumada, picles agridoce de repolho e mostarda especial

R$ 49,90

Endereço: R. Nestor Silva, 162

Bairro: Santana

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram



Babylon - Candeias

Monster Dog - Hot dog de 60cm com Linguiça defumada, picles agridoce de repolho e mostarda especial

R$ 49,90

Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 4450

Bairro: Candeias

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Bença Vó Cozinha Afetiva

Criado com vó. - Deliciosos dadinhos de tapioca com geleias de damasco e pimenta, creme de queijo e charque com macaxeira frita, 1kg de macaxeira cozida com queijo coalho assado e cebola caramelizada acompanha carne de sol e calabresa frita! Quase 2kg de delicias regionais

R$ 100,00

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 1495

Bairro: Poço da Panela.

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram



Brooklyn Burger - Piedade

Golias - Pão brioche, alface, tomate, burger de 200g, mussarela empanada, molho especial, cebola crispy, ovo frito e farofa de calabresa

R$ 45,00

Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 3310

Bairro: Piedade

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram



Brooklyn Burger - Casa Forte

Golias - Pão brioche, alface, tomate, burger de 200g, mussarela empanada, molho especial, cebola crispy, ovo frito e farofa de calabresa

R$ 45,00

Endereço: Praça de Casa Forte, 409 - Lj 4

Bairro: Casa Forte

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Brooklyn Burger - Boa Viagem

Golias - Pão brioche, alface, tomate, burger de 200g, mussarela empanada, molho especial, cebola crispy, ovo frito e farofa de calabresa

R$ 45,00

Endereço: Av. Conselheiro Aguiar, 3655

Bairro: Boa Viagem

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram



Bulls

Endereço: Av. Conselheiro Aguiar, 802

Bairro: Boa Viagem

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Burgaçaí

Burga 100Miserê - 3 blends de 150g, 6 fatias de cheddar, 6 fatias de muçarela, 3 fatias de bacon, calabresa fatiada, chuva de batata palha, cebola caramelizada e um bacon empanado com receita especial, cravado no pão. Acompanha 2 potinhos de cheddar cremoso e molho da casa.

R$ 62,90

Endereço: R. Carlos Pereira Falcão, 760 - loja 1

Bairro: Boa Viagem

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Dear Donuts

Dear Monster - super donut recheado com brigadeiro de frutas vermelhas, 5 minis donuts coloridos e marshmallows. Coberto com chocolate e pequeninos donuts de jujuba

R$ 35,00

Endereço: Condomínio do Edifício Galeria João de Deus - R. Regueira Costa, Loja 04

Bairro: Rosarinho

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Gastrô 1133

O poderoso Costelinha - 3 Blend de 90g com queijo mussarela maçaricado e cheddar, costelinha suína ao molho barbecue e abacaxi caramelizado, bacon em cubos, cebola caramelizada, onion rings crocante e molho da casa. Acompanha batata frita com queijo maçaricado.

R$ 58,00

Endereço: Av. Afonso Olindense, 1279

Bairro: Varzea

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Kanpai Sushin Lounge

Mega Carioca - carioca gigante, recheado com arroz, salmão em cubos , cream cheese e camarão natural.

R$ 39,90

Endereço: Av. Gen. San Martin, 1976

Bairro: San Martin

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

La Brasa Burger

La Brasa Tudo Master - Pão francês e pão australiano, maionese verde, alface, tomate, 5 blends 200g de costela, 5 fatias de queijo, 5 fatias de presunto, 5 ovos e 10 fatias de bacon

R$ 105,90

Endereço: R. Santo Elias, 49

Bairro: Espinheiro

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Mangue Burger

Meu Maracatu Pesa Uma Tonelada - 1,3kg de Hambúrguer de Caldeirada, blend de caldeirada empanado na farinha panko, Camarões empanados, Anéis de cebolas empanados, Creme de coco, Maionese verde, Rúculas, tomates e pão artesanal de Tomate. Decorado com tentáculos de polvo.

R$ 99,99

Endereço: R. Rodrigo Otávio Filho, 101

Bairro: Pina

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Maverick Garage

V8 Chicken Fries - Mix de batatas fritas temperadas com druryb especial da casa, servidas com sobrecoxa de frango desossada e empanada super suculenta, cobertas com maionese artesanal defumada e molho BBQ, farofa de bacon, crispy de cebola super crocante e finalizado com cebolinha. Esse prato vai te surpreender com tanto sabor, suculência e crocância!

R$ 55,90

Endereço: Rua Manuel de Carvalho, 481

Bairro: Aflitos

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Mima Doces Gelados

Mega Chapadão - Uma super sobremesa que combina mima brownie com ganache de chocolate com uma bola de sorvete black e por cima vem uma enorme peça de churros com sorvete de doce de leite com crocante e caramelo salgado

R$ 69,90

Endereço: R. Manoel de Almeida, 91

Bairro: Graças

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Omaha

Rambo 2- Double blend bovino de 180g cada, double cheddar, muito bacon, redução de pimenta siracha na cebola caramelizada, alface americana servido no pão American Bread, acompanhado por asinhas extremamente crocantes, deliciosamente temperadas, fritas e uma piscina de cheddar pra dá aquela chunchada.

R$ 63,90

Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 4958

Bairro: Candeias

Cidade: Recife

Outras informações:

https://ogro.naruatem.com/omaha/

Instagram

Pernambucano Burger

Deu a Bixiga! - O burger mais Ogro da América Latina! São 07 carnes bovinas de 160g, cobertas com queijo prato, cebola caramelizada e bacon em tiras em cada camada, nosso molho especial, servidas no pão de bacon. Acompanha uma ruma de batata frita (01 kg), e depois tudo é coberto com uma chuva de cheddar cremoso e farofa de bacon! E tu ainda pode comprar mais pão de bacon à parte pra dividir, visse?

R$ 99,90

Endereço: R. Setúbal, 535

Bairro: Boa Viagem

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Poppy Soveteria

Fúria Gelada - Uma taça com camadas de creme de ninho, pão de ló, sorvete, geleia de frutas vermelhas, pipoca de chocolate finalizando com uma super casquinha crocante.

R$ 58,90

Endereço: R. Azeredo Coutinho, 139

Bairro: Várzea

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

InstagramPortal do Temaky

Supremo Prime 2kg - Supremo recheado com arroz, Cheese e camarão empanado, coberto com lâmina de salmão maçaricada, regado ao molho teriyaki, gergelim torrado e cebolinha - O recheio pode ser trocado por salmão empanado e mix de peixes da casa frito.

R$ 99,90

Endereço: Av. Gen. San Martin, 1959

Bairro: San Martin

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Thorpes Brigadeiria - CDU

Taça Aladdim - Uma taça com camadas de mousse de chocolate ao leite e branco, intercalado com biscoitos (tipo torta alemã), um delicioso pudim com cupcake de chocolate recheado com brigadeiro e coberto com chantilly. Leva ainda duas bolas de sorvete (creme e chocolate) cobertas com farofa crocante, calda de caramelo e ganache ao leite. Uma combinação pra realizar seu desejo.

R$ 44,90

Endereço: R. Gen. Polidoro, 352 - lj 10

Bairro: CDU

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Thorpes Brigadeiria - Espinheiro

Taça Aladdim - Uma taça com camadas de mousse de chocolate ao leite e branco, intercalado com biscoitos (tipo torta alemã), um delicioso pudim com cupcake de chocolate recheado com brigadeiro e coberto com chantilly. Leva ainda duas bolas de sorvete (creme e chocolate) cobertas com farofa crocante, calda de caramelo e ganache ao leite. Uma combinação pra realizar seu desejo.

R$ 44,90

Endereço: R. Quarenta e Oito, 447

Bairro: Espinheiro

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

Waynes Burger Star

Thanos - Super blend secreto Wayne´s com 700gr de carne, cheddar derretido, alface americana, nossa receita de maionese de azeitona roxa e crocantes de cebola feitos na casa, servidos em um pão ogro com 24cm de diâmetro. Tudo isso finalizado na mesa com muuuuito cheddar cremoso e farofa de bacon artesanal despejados sobre uma porção de fritas onduladas e anéis de cebola super crocantes. Serve até 6 pessoas.

R$ 149,90

Endereço: R. Dona Magina Pontual, 28

Bairro: Boa VIagem

Cidade: Recife

Outras informações:

Site

Instagram

