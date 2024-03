A- A+

FESTIVAL DE HAMBÚRGUER Festival de Hambúrguer: 7ª edição acontece a partir de sexta-feira (8) no Plaza Shopping Com acesso gratuito, festival realiza mais uma edição no mall ao longo de dois finais de semana

Hambúrgueres preparados por especialistas no assunto, com produções especialmente assinadas para o evento e tendo como premissa os sabores e a cultura da Zona Norte do Recife.



São estes os motes da 7ª edição do Festival de Hambúrguer do Plaza, marcado para os próximos finais de semana - dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de março.



Com acesso gratuito, o festival - realizado desde 2017 - vai "ocupar" o jardim do Piso L2 do mall, sempre a partir das 16h. Chefs convidados participam da edição, com o ofício de assinar receitas pensadas especialmente para o evento.



Crédito: Freepik



Entre os nomes selecionados para a produção dos sanduíches estão os de Xandão Friedrich (Brooklyn Burger), Hênio Luiz (Rust.Co), Maikão (Maikão Burguer) e Marcos Brito, este vindo de São Paulo.





Sobremesas e música

Já na chamada 'estação de sobremesas', que também integra a programação do festival, ficará a cargo de Frederick Cookies a oferta aos visitantes de cookies e milk-shakes.



E Rafa Lira, Parachutes, Papanifa e DJ Mau Lopes, entre outros nomes, tomarão à frente da sonoridade do festival, com clássicos da MPB, além de pop e rock nacional e internacional.

Hamburgada do Bem – Ação de Live Painting

Para reforçar iniciativas socioambientais do shopping, o Festival terá como parceira a Hamburgada do Bem - ONG que promove mutirões em comunidades carentes com serviços, entre outros, odontológicos, nutricionais e recreativos



Crédito: Reprodução/Instagram

Kits com hambúrguer, batata e refrigerante para crianças, também fazem parte das ações da Organização, que terá no Festival um estande, além da participação de quatro artistas visuais para performance de live painting.

Nomes como Rafa Mattos, Véio Art, Raoni Assis e Joanna Carvalho vão assinar a pintura de um mural, ao vivo, em cada um dos dias do evento.

Acessibilidade

Visando o conforto dos visitantes que precisarem do recurso, durante os dias do festival serão distribuídos gratuitamente pelo Plaza abafadores de ruído disponíveis no formatos descartável, no próprio evento, e para empréstimo no Balcão de Informações do Shopping (Piso L3).

Área kids

Área para os pequenos - de 2 a 8 anos de idade - com jogos e brincadeiras estará aberta, com duração livre para as atividades durante o horário do Festival, com acesso gratuito e capacidade sujeita à lotação.



PROGRAMAÇÃO



Dias 8, 9 e 10 de março



Sexta-feira

16h - Abertura

18h - DJ Mau Lopes

19h30 - Rafa Lira

Sábado (9)

16h - abertura

17h - DJ Mau Lopes

18h30 - Anabela

20h - João Santos (voz e guitarra)

Domingo (10)

16h - abertura

17h - DJ Mau Lopes

18h30 - MacFly

20h - Thiago Quintino (voz e guitarra)

Dias 15, 16 e 17 de março

Sexta-feira (15)

16h - abertura

18h - DJ Mau Lopes

19h30 - Parachutes

Sábado (16)

16h - abertura

17h - DJ Mau Lopes

18h30 - Papaninfa

20h - Thiago Quintino (voz e guitarra)

Domingo (17)

16h - abertura

17h - DJ Mau Lopes

18h30 - Zero Bronca

20h - João Santos (voz e guitarra)

Serviço

Festival de Hambúrguer do Plaza

Quando: dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de março, a partir das 16h

Onde: Shopping Plaza Casa Forte (Jardim do Piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte // www.plazacasaforte.com.br





Veja também

Borsoi Café abre segunda unidade no Pina