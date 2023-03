A- A+

HAMBÚRGUER Festival de Hambúrguer do Plaza promete movimentar a Zona Norte Evento gastronômico e musical acontecerá no Jardim do piso L2 do Plaza Shopping, com entrada franca

Depois de dois anos de intervalo, o Festival de Hambúrguer do Plaza Shopping volta a acontecer. O evento será realizado nos dois últimos fins de semana de março, a partir das 16h, no Jardim do piso L2, com a participação de seis hamburguerias, incluindo uma vegana, operações de bebidas (cervejas artesanais e drinks) e de sobremesa, além de várias atrações musicais com repertório de sucessos do pop e rock.

“Nesta sexta edição, o Festival de Hambúrguer do Plaza será ainda mais moderno, jovem e com um toque ainda mais artístico em todos os pontos da organização, desde a escolha das atrações musicais até à ambientação e cenografia. Na parte gastronômica, um dos pontos altos do evento, oferecerá hambúrgueres e sobremesas deliciosas, preparados por especialistas, bebidas de qualidade e um ambiente convidativo com música boa para grupos de amigos e toda a família”, explica Carol Seabra, gerente de Marketing do Plaza Shopping.

O festival este ano contará com uma novidade: três atrações musicais por dia. No dia 18, tocam Rodrigo Morcego e Marcelo Demo, com abertura do DJ Mau Lopes. No dia 19, é a vez da Mac Fly subir ao palco, seguida por Thiago Quintino, depois da abertura da DJ Juliana Vieira. No segundo fim de semana, os mesmos DJs abrem o evento nos dois dias. Sobem ao palco a banda Sunset Som de Praia e João Santos, no dia 25; e, no último dia, encerram a programação a banda Anabela, seguida por Thiago Quintino.

Entre as operações gastronômicas que participam do festival estão a Mafalda, Muamba Lanches, Rusti.Co, Cowtelo e FOGO Burger & Parrilla, com hambúrgueres tradicionais; a Mosh Vegan, com hambúrgueres veganos; a Noff Noff Banoffee, com sobremesas; e a Ekäut e a Baca Belha, com cervejas artesanais e drinks, respectivamente.

Serviço:

Festival de Hambúrguer

Quando: 18, 19, 25 e 26 de março

Onde:Plaza Shopping - R. Dr. João Santos Filho, 255 - Parnamirim

Mais informações no site

Entrada Gratuita



Veja também

"Segunda sem carne": campanha ganha adeptos ao redor do mundo