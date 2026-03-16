GASTRONOMIA

Festival de Hambúrguer Plaza: confira programação completa aberta ao público

A 9ª edição do Festival de Hambúrguer começa nesta sexta-feira (20) na área externa do Plaza Shopping

Foto: divulgação/Acervo Plaza Shopping

O Plaza Shopping realiza, nos próximos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de março, a nona edição do Festival de Hambúrguer Plaza. O evento chega com a proposta de reunir gastronomia, música ao vivo e experiências para toda a família, em um ambiente ao ar livre.

Nesta edição, a produção aposta em um apelo nostálgico, conectando diferentes gerações por meio de atrações e marcas que fazem parte da memória afetiva do público. A programação conta com uma infraestrutura no Jardim do Piso L2, às sextas, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h. O acesso é gratuito. 

No evento  estão inclusas comedoria, lounge com assentos e área kids. Além disso, serão disponibilizados abafadores de ruído que podem ser retirados para empréstimo no Balcão de Informações do Shopping, no piso L3.

Além de experienciar música e comedoria, o público também pode fazer flash tattoos com tatuadores do estúdio Sans Project. São cerca de 300 artes selecionadas com valores a partir de R$200 de acordo com o desenho escolhido. Os tamanhos serão a partir de 3cm e o atendimento será das 14h às 22h, nos dias do evento, sempre por ordem de chegada.

Gastronomia  
Bruno BBQ
- Broiler Burger
Guilherme BBQ
- HamburGrill
- Come Come
Frederick Cookies 

Tatuadores
- Bruno Sans
Philipe Sans
Juliana Lima
Marcela Vieira
Déborah Barros

Programação musical 
20/03 (sexta-feira) – 18h às 21h 
- School of Rock, Unidade da Zona Norte
- Performance - Best of 2000’s (entre 11 e 17 anos)
- Performance - Classic Metal (entre 11 e 17 anos)
- House Band ZN (entre 11 e 17 anos)
- Master Band ZN (18+)

21/03 (sábado)
- 17h às 19h - Abertura com João Santos 
- 19h30 às 21h30 – Pulso 100
 
22/03 (domingo)
- 17h às 19h – Abertura com João Santos
- 19h30 às 21h30 – Malakoff

27/03 (sexta-feira) – 18h às 21h
- School of Rock, Unidade da Zona Sul
- Performance - Modern metal (entre 11 e 17 anos)
- Performance - Iron vs Judas (entre 11 e 17 anos)
- House Band BV (entre 11 e 17 anos)
- Master Band BV (18+)
 
28/03 (sábado)
17h às 19h – Abertura com João Santos
19h30 às 21h30 – Máquinas na Pista
 
29/03 (domingo)
- 17h às 19h – Abertura com Thaty Meri 
- 19h30 às 21h30 – Downtown Band
 
SERVIÇO
Nona edição do Festival de Hambúrguer Plaza
Quando: 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de março; às sextas, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h
Onde: Jardim L2 do Plaza Shopping (Recife/PE)
Informações: @plazacasaforte e https://www.plazacasaforte.com.br
Aberto ao público


*Com informações da assessoria 

