Festival de Hambúrguer Plaza: confira programação completa aberta ao público
A 9ª edição do Festival de Hambúrguer começa nesta sexta-feira (20) na área externa do Plaza Shopping
O Plaza Shopping realiza, nos próximos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de março, a nona edição do Festival de Hambúrguer Plaza. O evento chega com a proposta de reunir gastronomia, música ao vivo e experiências para toda a família, em um ambiente ao ar livre.
Nesta edição, a produção aposta em um apelo nostálgico, conectando diferentes gerações por meio de atrações e marcas que fazem parte da memória afetiva do público. A programação conta com uma infraestrutura no Jardim do Piso L2, às sextas, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h. O acesso é gratuito.
No evento estão inclusas comedoria, lounge com assentos e área kids. Além disso, serão disponibilizados abafadores de ruído que podem ser retirados para empréstimo no Balcão de Informações do Shopping, no piso L3.
Além de experienciar música e comedoria, o público também pode fazer flash tattoos com tatuadores do estúdio Sans Project. São cerca de 300 artes selecionadas com valores a partir de R$200 de acordo com o desenho escolhido. Os tamanhos serão a partir de 3cm e o atendimento será das 14h às 22h, nos dias do evento, sempre por ordem de chegada.
Gastronomia
- Bruno BBQ
- Broiler Burger
- Guilherme BBQ
- HamburGrill
- Come Come
- Frederick Cookies
Tatuadores
- Bruno Sans
- Philipe Sans
- Juliana Lima
- Marcela Vieira
- Déborah Barros
Programação musical
20/03 (sexta-feira) – 18h às 21h
- School of Rock, Unidade da Zona Norte
- Performance - Best of 2000’s (entre 11 e 17 anos)
- Performance - Classic Metal (entre 11 e 17 anos)
- House Band ZN (entre 11 e 17 anos)
- Master Band ZN (18+)
21/03 (sábado)
- 17h às 19h - Abertura com João Santos
- 19h30 às 21h30 – Pulso 100
22/03 (domingo)
- 17h às 19h – Abertura com João Santos
- 19h30 às 21h30 – Malakoff
27/03 (sexta-feira) – 18h às 21h
- School of Rock, Unidade da Zona Sul
- Performance - Modern metal (entre 11 e 17 anos)
- Performance - Iron vs Judas (entre 11 e 17 anos)
- House Band BV (entre 11 e 17 anos)
- Master Band BV (18+)
28/03 (sábado)
17h às 19h – Abertura com João Santos
19h30 às 21h30 – Máquinas na Pista
29/03 (domingo)
- 17h às 19h – Abertura com Thaty Meri
- 19h30 às 21h30 – Downtown Band
SERVIÇO
Nona edição do Festival de Hambúrguer Plaza
Quando: 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de março; às sextas, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 16h às 22h
Onde: Jardim L2 do Plaza Shopping (Recife/PE)
Informações: @plazacasaforte e https://www.plazacasaforte.com.br
Aberto ao público
*Com informações da assessoria