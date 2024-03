Festival de Hambúrguer: sétima edição chega ao Plaza neste fim de semana; confira opções exclusivas

A- A+

Sétima edição do Festival de Hamburguer do Plaza chega ao shopping, localizado em Casa Forte, Zona Norte do Recife, nos dois próximos finais de semana do mês. O evento, que começa nesta sexta (8), acontece no jardim do piso L2, das 16h às 22h, com acesso gratuito.

Nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de março, o público será recebido com operações gastronômica, bar e shows ao vivo de bandas locais, área kids e projeto social.

Nesta edição, como novidade, o festival traz a cultura da Zona Norte da capital pernambucana como tema para as receitas dos sanduíches e decoração do evento.

Segundo a chefe de Marketing do evento, Carol Seabra, cada chef convidado produzirá um hambúrguer exclusivo, em homenagem a um ponto marcante dessa parte da cidade.

Além dos sanduíches, a região será traduzida por meio da pintura por artistas da cena recifense, responsáveis pela cenografia.

Entre os chefs confirmados, estão Xandão Friedrich (Brooklyn Burger), Hênio Luiz (Rust.Co), Maikão (Maikão Burger) e Marcos Brito, diretamente de São Paulo.

Além dos pratos clássicos das "casas", serão ofertados opções de hambúrgueres exclusivos no cardápio do evento. Confira lista:



Brooklyn Burguer: Strong House - R$ 35

Especial homenagem ao bairro de Casa Forte

Pão Brioche

Burger de fraldinha 160g grelhado

Queijo mussarela derretido

Aioli de alho assado

Chimichurri fresco da casa

Maikão Burguer: Yellow House - R$ 35

Especial homenagem ao bairro de Casa Amarela

Pão bola,

dois smashes de 80g assados na cebola roxa,

cheddar,

bacon,

ovo e molho especial

Marcos Brito: Burger da Praça - R$ 35

Especial homenagem ao bairro de Casa Forte

Burger 160g

Molho de queijo e farofa de bacon

Rust.Co: Boêmio - R$ 35

Especial homenagem ao bairro do Poço da Panela

200g Blend bovino e tutano,

queijo prato,

couve crispy,

tarê,

molho especial e picles arresanal.

A Frederick Cookies será a responsável pelos cookies e milk-shakes do evento.

Assinando o bar, a Eisenbahn e Coca-Cola trarão cervejas e refrigerantes para o festival.

O som ficará por conta de Rafa Lira, Anabela, João Santos, MacFly, Thiago Quintino, Parachutes, Papaninfa, Zero Bronca e DJ Mau Lopes. As atrações trarão clássicos da MPB, pop e rock nacional e internacional em seu repertório.

Hamburgada do Bem

Além de oferecer um ambiente de lazer e gastronomia o Festival do Hambúrguer do Plaza terá como parceira a Hamburgada do Bem, uma ONG de impacto internacional. O grupo oferece serviços odontológicos, nutricionais, recreativos e também distribui kits com hambúrguer, batata e refrigerante para as crianças.

Além de um estande da ONG, o evento contará com a participação especial de quatro artistas visuais, que realizarão uma performance de live painting no local em prol da causa.

Nomes como Rafa Mattos, Véio Art, Raoni Assis e Joanna Carvalho terão a missão de pintar um mural, ao vivo, por dia, como forma de atrair mais visibilidade para essa iniciativa.

Interessados em contribuir com a ONG poderão aproveitar o estande da Hamburgada do Bem para adquirir produtos da marca, doar quantias ou mesmo ficar por dentro do programa de voluntariado.

Área kids

Para que toda a família possa curtir ao máximo o Festival do Hambúrguer do Plaza, haverá área kids com jogos e brincadeiras dinâmicas para crianças de 2 a 8 anos.

A duração das atividades é livre, durante o horário do evento, e a capacidade é sujeita à lotação. Entrada gratuita.

Para mais informações sobre a programação do Plaza Shopping, vale acompanhar as redes sociais @plazacasaforte e https://www.plazacasaforte.com.br.

Serviço:

Festival de Hambúrguer do Plaza

Datas: a partir desta sexta (8) e nos próximos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de março, no jardim do piso L2

Horário: a partir das 16h

Endereço: Plaza Shopping - R. Dr. João Santos Filho, 255 – Parnamirim, Recife/PE

Acesso: gratuito

Programação

Primeiro final de semana (8, 9 e 10 de março)

Sexta-feira (8)

16h: abertura

18h: DJ Mau Lopes

19h30: Rafa Lira

Sábado (9)

16h: abertura

17h: DJ Mau Lopes

18h30: Anabela

20h: João Santos (voz e guitarra)

Domingo (10)

16h: abertura

17h: DJ Mau Lopes

18h30: MacFly

20h: Thiago Quintino (voz e guitarra)

Segundo final de semana (15, 16 e 17 de março)

Sexta-feira (15)

16h: abertura

18h: DJ Mau Lopes

19h30: Parachutes

Sábado (16)

16h: abertura

17h: DJ Mau Lopes

18h30: Papaninfa

20h: Thiago Quintino (voz e guitarra)

Domingo (17)

16h: abertura

17h: DJ Mau Lopes

18h30: Zero Bronca

20h: João Santos (voz e guitarra)



