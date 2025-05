Festival de Moquecas movimenta restaurante em Olinda; veja menu

A- A+

Localizado numa das ladeiras principais do Sítio Histórico de Olinda, o restaurante Patuá, de Alcindo Queiroz, lança a oitava edição do Festival de Moquecas, que segue até o dia 31 de maio, com cardápio sendo oferecido de terça a domingo, das 11h30 às 16h.

Variações de um prato

O Festival de Moquecas, como o nome entrega, serve menu com variações do típico prato brasileiro, como as tradicionais de peixe, peixe com banana, peixe com camarão, de frutos do mar, de legumes e camarão, peixe com legumes, além de combinações com camarão e maxixe, charque com macaxeira e cebolas caramelizadas, bacalhau do Porto, batatas e ovos, polvo com mexilhões e sobrecoxa de galinha, batata e chuchu.



Os acompanhamentos são os mesmos qualquer que seja o pedido: pirão, arroz branco e farofa amanteigada.



As moquecas podem ser pedidas de forma individual ou em versão para quatro pessoas. Os preços variam de R$ 54,90 a R$ 302,90.



“A moqueca já era um dos pratos mais pedidos no Patuá e eu sempre gostei de testar combinações pouco comuns. Foi assim que nasceu o festival, lá em 2012. Mas desde a pandemia que não havia retomado e era um pedido constante da clientela que estava sentindo falta. Então este ano de 2025 marca nosso retorno e estou muito feliz em poder voltar com ele”, comenta Queiroz.

SERVIÇO

Restaurante Patuá- Rua Bernardo Vieira de Melo, 79, Ribeira, Sítio Histórico de Olinda

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 16h

Telefone: (81) 3055-0833

Instagram: @restaurantepatua

