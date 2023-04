A- A+

Festival Festival de Paellas reúne chefs pernambucanos por campanha "Um Novo Tempo" O valor dos ingressos será revertidos para a reforma do novo centro Viventes & Vincular, no bairro do Derby, no Recife

Contando com a presença de 14 chefs pernambucanos, o Festival de Paellas retorna para sua 4ª edição no dia 29 de abril, sediado no Clube Alemão, no Parnamirim. Este ano, o evento gastronômico foca em contribuir com a campanha "Um Novo Tempo", da Comunidade dos Viventes, e todo o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos será revertida para a reforma do novo centro Viventes & Vincular, no Derby.

O Festival reúne os chefs André Saburó, Biba Fernandes, Claudemir Barros, Claudia Luna, Diego Cysneiros, Duca Lapenda, Gi Nacarato, Joca Pontes, Pedro Godoy, Rapha Vasconcellos, Sofia Mota, Thiago das Chagas, Yuri Machado e Boni Panela - que irão cozinhar ao vivo para o público presente.

Os ingressos custam R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), e podem ser adquiridos pelo Sympla. O link também pode ser encontrado na bio do perfil do Projeto Vincular (@projetovincular) e da Comunidade dos Viventes (@comunidadedosviventes) no Instagram.

O novo centro Viventes & Vincular vai ampliar o atendimento a pessoas em situações de vulnerabilidade social, que atualmente são assistidas pelo projeto em um imóvel, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte da capital pernambucana. A iniciativa conta com cerca de 300 membros, em cidades como Recife (PE), Petrolina (PE), Maceió (AL) e Mogi das Cruzes (SP).

Diariamente, o projeto recebe cerca de 80 pessoas em situação de extrema pobreza na capital pernambucana, e oferece serviços como café da manhã, almoço e banho, além de atendimentos médico, psicológico e jurídico.

A campanha “Um Novo Tempo” conta com diversos apoiadores, como a atriz Grazi Massafera, embaixadora da iniciativa. Segundo o fundador das instituições, o jornalista Gabriel Marquim, os integrantes do grupo viram a procura crescer nos últimos anos, e decidiram dar um passo maior para conseguirem ampliar as ações.

A Casa Vincular completa, em 2023, seis anos de funcionamento e pretende aumentar significativamente o número de atendidos com o novo espaço. O imóvel vai reunir as atividades das duas instituições, e está localizado na Rua Amaro Bezerra, número 598, no bairro do Derby, área central do Recife.

SERVIÇO

IV Edição do Festival de Paellas em prol da nova casa Viventes & Vincular

Quando: 29/04/2023, às 19h

Onde: Clube Alemão (Estrada do Encanamento, nº 216 - Parnamirim, Recife)

Ingressos: R$ 225,00, à venda no Sympla.

