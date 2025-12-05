A- A+

COMIDA NATALINA Festival de Panettone ganha primeira edição no Plaza Shopping Com marcas como Cacau Show, Havanna e Kopenhagen, a ação ocorre de 10 a 28 de dezembro

O Plaza Shopping realiza, a partir da próxima quinta-feira (10), a primeira edição do Festival de Panettone Plaza. Celebrando um dos alimentos mais tradicionais do Natal, a ação ocorre até o dia 28 de dezembro.

Cacau Show, Havanna e Kopenhagen estão entre os lojistas do centro de compras que participam do festival. Eles oferecem combos especiais, com opções a partir de R$ 22,90.

O menu das marcas reúne versões tradicionais, recheadas e artesanais do clássico de fim de ano, acompanhados por opções de café coado ou expresso. Mais informações sobre a programação serão divulgadas nas redes sociais e no site oficial do shopping.

Confira as opções de combos:

Cacau Show

Combo 1: Café expresso em grãos + fatia de panettone gotas, por R$24,21

Combo 2: Café expresso em grãos + fatia de panettone doce de leite, por R$24,21

Combo 3: Café expresso em grãos + Fondue de panettone, por R$36,81

Havanna

Combo 1: Fatia de Panettone Genovês* + Café coado, por R$22,90

*Damasco, ameixa, uvas passas, coberto com amêndoas, crosta de castanha de caju e granela de açúcar;

Combo 2: Panettones recheados* + sorvete + espresso doppio, por R$29,90

*Recheios: Goiabada com doce de leite, Doce de leite, Duplo doce de leite e

chocolate, Duplo Pistache e doce de leite

Kopenhagen

Combo 1: Fatia Panettone Gotas + Expresso, por R$31,80

Combo 2: Fatia Panettone Gotas + Calda, por R$29,80

Combo 3: Fatia Panettone Gotas + Calda + Sorvete, por R$42,70



*Com informações da assessoria de imprensa.

