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Evento Festival de vinhos oferece mais de 100 rótulos para degustação no Recife Evento acontece nos dias 28 e 29 de agosto, na Portus Delicatessen, em programação com vinho e música

Os apreciadores de vinho já podem colocar na agenda o festival O Vino!, que acontece no Recife entre os dias 28 e 29 de agosto, na Portus Delicatessen, no Mercado da Torre.





Por lá estarão produtores e fornecedores nacionais e internacionais, oferecendo mais de 100 rótulos para degustação, em programação dedicada a quem deseja conhecer novas produções e harmonizações.

A agenda também inclui um bufê preparado pela Portus, com pães artesanais, embutidos, azeites, pastas e outros acompanhamentos pensados para harmonizar com os vinhos apresentados durante o evento.

Outro destaque é o momento musical comandando por Duda Rodrigues, que se apresenta na sexta, das 19h às 21h, e no sábado, das 17h às 19h. Além disso, cada ingresso garante R$ 80 em cashback para compras de vinhos na Portus Delicatessen durante o dia correspondente ao ingresso adquirido, independentemente do lote escolhido. O benefício permite que o público leve para casa alguns dos rótulos descobertos durante a degustação.

Os ingressos são vendidos por data e dão acesso exclusivamente ao dia selecionado no momento da compra. Com valores a partir de R$ 160, a venda de ingressos acontece mediante a procura, sujeita a virada de lote e à disponibilidade.

SERVIÇO

Vino! Festival de Vinhos

Dias: 28 e 29 de agosto de 2026

Endereço: Portus Delicatessen – Mercado da Torre (Rua José Bonifácio, 747, Torre, Recife/PE)

Ingressos: 1º lote R$ 160 | 2º lote R$ 180

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