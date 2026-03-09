"Festival do Dendê" tem vivências com chefs internacionais e jantar com galinhada de Alex Atala

A- A+

A 5ª edição do Festival do Dendê apresenta, neste mês de março, vivências com chefs internacionais em diversos espaços da Bahia na cidade de Camaçari e no Quilombo do Kaonge, em Santiago do Iguape. O evento será encerrado com uma imersão comandada pelo chef Alex Atala, sócio proprietário do D.O.M., que apresentará sua famosa galinhada.

Além do jantar de encerramento e experiência ao lado de Alex Atala, primeiro chef brasileiro a conquistar duas estrelas Michelin, o Festival do Dendê promove um intercâmbio internacional por meio do ‘Tastes of Transition’, ao receber chefs convidados da Colômbia, França e República dos Camarões.



Entre os demais chefs participantes estão Axel Mbetcha (França), Romario Rodrigues (Brasil), Solange Borges (Brasil), Abisola Adefila (Nigéria), Olivia de Souza (Costa do Marfim), Antonuela Ariza (Colômbia), Elsis Valencia (Colômbia), Eliane Dias (Brasil), Alex Gregory (Brasil), Matuto Fire (Brasil), Mariana Silva (Brasil), Ídolo Giusti (Brasil), TCris (Brasil), Leonela Borges (Brasil), Maiara Luz (Brasil) e Rafa Sampoliver (Brasil). (Confira a programação completa abaixo).

Jantar de encerramento

Em um momento único e especial, o público é convidado a mergulhar na culinária afro-brasileira, conhecer a história por trás dos pratos e se deliciar com a receita da Galinhada, de Alex Atala.



Para participar, os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Kiwify.

Levando ao paladar do público uma das receitas mais emblemáticas da gastronomia brasileira, os chefs do D.O.M. se encontram no ‘Restaurante Culinária de Terreiro’ – Boulevard Shopping, Camaçari, onde, pela primeira vez, acontece o encerramento do ‘Festival do Dendê’.

O serviço começa a partir das 19h, em uma noite de celebração e vivências que marcam o último dia de programação. Para Alex Atala, “é sempre um prazer estar aqui, dando o apoio ao trabalho de Solange Borges nesses últimos anos”, destaca o chef.



Numa mistura única de técnicas, saberes e sabores, quem se junta ao desafio na cozinha é o baiano natural de Trancoso e participante do ‘The Taste Brasil’, Romario Rodrigues, que chega como braço-direito e “sous chef” de Atala para uma experiência completa.



O ‘jantar de encerramento’ - que se tornou um dos momentos mais emblemáticos do Festival do Dendê, conta ainda com a presença das chefs Solange Borges, Antonuella Ariza e Alessandra Santana no preparo das receitas.

“É uma alegria muito grande encerrar esta edição do ‘Festival do Dendê’ recebendo chefs que valorizam e respeitam a nossa culinária, que foi algo que vivenciamos ao longo dos oito dias de programação. A culinária de terreiro, em sua essência, traz histórias, raízes de ancestralidade e de afeto”, comenta Solange Borges, chef do Restaurante Culinária de Terreiro.



“Poder compartilhar isso com o público, ao lado de profissionais como Atala, Romario, Antonuella, Alessandra e todos os outros chefs de diferentes etnias que enriqueceram o Festival deste ano, torna o projeto ainda mais especial”, completa Solange.

‘Tastes of Transition’

Promovendo o intercâmbio de saberes ancestrais e da gastronomia afrodiaspórica, o Festival do Dendê (2026) trouxe oito dias de vivência ao lado de chefs franceses, camaroneses, marfinenses, colombianos e brasileiros para uma mistura inédita de sabores.



O evento, que teve início com lançamento do livro ‘Festival do Dendê’, percorreu o circuito da ‘Trilha do Dendê Agrovila Pinhão Manso’, passou por atrações musicais e vivências no Quilombo do Kaonge, promoveu debates, encontros, formações e diálogos, para então chegar no jantar de encerramento – não sem antes levar as receitas originais do dendê e da mandioca para os pratos desta edição.



Em 2026 mais de vinte chefs da culinária nacional e internacional foram escalados para levar o tempero regional às mais variadas receitas do festival.

Em harmonia com a proposta do ‘Tastes of Transition’ – iniciativa que conecta gastronomia, justiça climática e saberes ancestrais afrodiaspóricos – nomes como a chef colombiana Antonuella Ariza; Marie Josée Ordener (França), Axel Mbetcha (Camarões), Olivia de Souza (Togo) e Elsis Valencia (Colômbia) integraram à programação do Festival, valorizando ingredientes locais na manutenção da agrobiodiversidade.



O alinhamento com o “Tastes of Transition” e a chegada de chefs internacionais em solo brasileiro repercutiu o Festival do Dendê como ponte de saberes e intercâmbio de ideias, quando o assunto é turismo gastronômico.

Posicionando as vozes e as práticas ancestrais como patrimônio culinário afrodescendente, a programação valorizou práticas alimentares de baixo impacto ambiental e criou espaços de diálogo entre saberes tradicionais e contemporâneos.



De acordo com Solange Borges, que atua há mais de três décadas com culinária afrodiaspórica, o Festival é dedicado não apenas à valorização do dendê e das cadeias de produção artesanal na Bahia, mas também ao impacto das receitas e pratos no desenvolvimento cultural e econômico da região.

“A transformação social que vem da culinária de terreiro é muito mais significativa do que podemos projetar. Estamos falando de um projeto que enriquece nossas terras, destaca o papel das mulheres produtoras, cozinheiras e empreendedoras, ressignificando a gastronomia como ferramenta de identidade. Saber que estamos posicionando o Brasil como protagonista dessas ações circuito internacional afora, como o Tastes of Transition, é uma alegria indescritível para mim, enquanto anfitriã do festival”, conclui.



O quinto ano do ‘Festival do Dendê’ é uma realização do projeto Projeto Culinária de Terreiro e da Cooperativa Mulheres Solares, que tem base na Agrovila Pinhão Manso e conta com o apoio da Prefeitura de Camaçari e da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR).



*Com informações da assessoria



SERVIÇO

5ª edição do Festival do Dendê

Quando: entre os dias 4 e 11 de março de 2025



Chefs participantes: Solange Borges; Alex Atala; Axel Mbetcha; Marie-Josée; Sandra Rocha Evanoff; Deborah Cavalcanti; Adenike Abisola Adefila; Olivia de Souza; Antonuela Ariza; Elsis Valencia; Eliane Dias; Alex Gregory; Matuto Fire; Mariana Silva; Ídolo Giusti; TCris; Leonela Borges; Maiara Luz e Rafa Sampoliver;



PROGRAMAÇÃO:

[Vivência ancestral, biorresistência + cozinha show]

Quando: 7 de março

Horário: 09h às 16h

Onde: Terreno Mulheres Solares, na Agrovila Pinhão Manso – Camaçari (BA)

Ingresso via Sympla



[‘Trilha do Dendê Agrovila Pinhão Manso’]

Quando: 8 de março

Horário: 05h às 11h

Onde: Agrovila Pinhão Manso – Santo Antônio III, Camaçari - BA, 42800-000

Inscrições



[Saberes tradicionais - Quilombo Kaonge]

Quando: 9 de março

Horário: 08h às 16h

Onde: Quilombo do Kaonge – Santiago do Iguape, Cachoeira - BA, 44300-000

Ingresso via Sympla



[‘Encontro Saberes e Sabores’ + cozinha show + palestras]

Quando: 10 de março

Horário: 14h às 17h

Onde: IFBA Campus Camaçari – Av. Jorge Amado, s/n - Jardim Limoeiro, Camaçari - BA, 42808-590

Gratuito



[Jantar de Encerramento com Alex Atala + vivência]

Quando: 11 de março

Horário: 19h às 22h

Onde: Restaurante Culinária de Terreiro – Boulevard Shopping BA-535, s/nº - Industrial, Camaçari - BA, 42810-200

Ingresso via Kiwify

Para mais informações, acesse o site oficial do Festival do Dendê (Ano V) e o Instagram (@festivaldodende, @culinariadeterreiro e @mulheressolares).

