Festival 'Eu Amo Café' começa 2 de outubro no Recife, RMR e Taquaritinga; veja participantes

Mais um festival vai movimentar o setor de cafeterias em Pernambuco nos próximos dias. Começa no dia 2 de outubro próximo o 3º "Eu Amo Café", realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), envolvendo 21 cafeterias em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Taquaritinga do Norte, no Interior de Pernambuco.

O festival segue até 5 de novembro e, nesse período, cada estabelecimento venderá a “Duplas dos Sonhos” (café da casa e doce) por R$ 29,90.

No evento de abertura, no dia 1º de outubro, no Parque Cais da Aurora, haverá degustação gratuita de espressos e cappuccinos com o público.

Segundo o presidente da ASCAPE, Daniel Oliveira, o festival é voltado para quem é fã de bom café. “E bom café é café especial na sua forma direta, sem acréscimo de outros elementos. Dessa forma, o ‘Eu amo café’ traz o café em sua essência, harmonizando com um doce, completando, assim, a experiência sensorial extraordinária”, comentou Oliveira.

Todas as harmonizações do circuito serão feitas com cappuccino e sobremesa. Foto: Filipe Ramos: Divulgação



A "Dupla dos Sonhos" foi idealizada para atender à expectativa dos apreciadores de harmonização e propõe combinações perfeitas entre a bebida e um acompanhamento. “Harmonizar café especial com doce é a realização desse sonho”, completa. Nesta edição do evento, o cappucino foi escolhido para brilhar nos menus.

"Cartão fidelidade"

Os consumidores que forem explorar o festival ganharão o "Cartão fidelidade", serão distribuídas 6 mil unidades no evento de abertura do "Eu Amo Café".



Entre as regras de uso: é pessoal e intransferível; os primeiros 21 clientes que tiverem 7 carimbos, receberão um voucher da "Dupla dos Sonhos"; os cinco primeiros clientes que tiverem 14 carimbos, receberão um kit completo com café especial e leite vegetal; e por fim, os dois primeiros clientes que completarem os 21 carimbos, receberão um kit Koar. Não será considerada cafeteria repetida.

Confira as cafeterias participantes:



Em Jaboatão dos Guararapes:

Fridda Café

Cappuccino tradicional + fatia de bolo de chocolate molhadinho e sorvete de frutas vermelhas com calda de frutas vermelhas

Endereço: rua Antônio Ferreira Campos, 4366, Candeias

Informações: (81) 99282.9133

Instagram: @friddacafe

Em Olinda:

Cafeliê

Cappuccino tradicional + taça Souza Leão - sorvete de tapioca com cocada cremosa, bolo Souza Leão e calda de rapadura

Endereço: rua Quinze de Novembro, 142, Varadouro

Informações: (81) 99638.6718

Instagram: @cafelie_

Zoco Café

Cappuccino tradicional + waffle belga, com massa abaunilhada com pérolas de açúcar, coberto com brigadeiro de pistache e geleia de morango

Endereço: av. Carlos de Lima Cavalcante, 1828, Casa Caiada, Olinda

Informações: (81) 99724.3909

Instagram: @cafezoco

No Recife:

A Vida é Bela

Cappuccino tradicional + bolinho caseiro de baunilha marmorizado com geleia de frutas vermelhas e cobertura butter cream, chantilly e amora

Endereço: rua Francisco Lacerda, 394, Várzea

Informações: (81) 97334.2024

Instagram: @avidaebela.cafe

Aurora Café

Cappuccino tradicional + Torta do reino - massa doce de queijo do reino e cream cheese, calda de goiabada e farofa crocante de castanha

Endereço: dentro do Museu Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Informações: (81) 98814.6496

Instagram: @auroracafe.recife

Café com dengo

Cappuccino tradicional + Grão dos sonhos - delicioso mousse de chocolate recheado com brigadeiro de cappuccino e brownie de chocolate.

Endereço: rua Desembargador Martins Pereira, 45, Rosarinho

Endereço: (81) 98451.5217

Instagram: @cafecomdengo

Café do Brejo

Cappuccino tradicional + queijadinha brejeira servida quente com sorvete artesanal de coco e farofa de amendoim finalizada com melaço de cana do Sertão

Endereço: rua Capitão Lima, 20, Santo Amaro

Informações: (81) 3423.6964

Instagram: @cafedobrejo

Contém Café

Cappuccino tradicional + torta mousse de chocolate, recheada com doce de leite, cobertura com ganache de chocomel e lascas de rapadura de chocolate branco

Endereço: Estrada de Belém, 624, Encruzilhada

Informações: (81) 99663.9880

Instagram: @contem.cafe

Emê Café

Cappuccino tradicional + bolo de limão siciliano e calda de frutas vermelhas com farinha de amêndoas e açúcar demerara

Endereço: av. Eng. Domingos Ferreira, 1274, loja 16, Pina

Informações: (81) 99609.0710

Instagram: @eme.cafe

Ernest Café e Bistrô

Cappuccino tradicional + éclair banoffee - releitura do clássico, com recheio de doce de leite, banana e chantilly, mais cobertura de caramelo salgado e farofinha de Farinha Láctea

Endereço: rua do Espinheiro, 280, loja 5, Espinheiro

Informações: (81) 3127.6658

Instagram: @ernestcafebistro

Furdunço Café e Cultura

Cappuccino tradicional + tiramisu de frutas vermelhas com pão de ló de café e perfume cítrico

Endereço: rua Gildo Neto, 92, Tamarineira

Inofrmações: (81) 99297.7604

Instagram: @furduncocafeecultura

La Fuent

Cappuccino tradicional + pão de mel com geleia de manga, doce de leite e pedaço de manga caramelizada

Endereço: Galeria Coimbra - Rua Carlos Pereira Falcão, 93, Boa Viagem

Informações: (81) 99374.6906

Instagram: @lafuentcafe

O Melhor Cantinho da Cidade

Cappuccino tradicional + bolinho de milho com toque de goiabada e cobertura de queijo do reino maçaricado

Endereço: rua Azeredo Coutinho, 10, Várzea

Informações: (81) 97334.1217

Instagram: @omelhorcantinhodacidade

Palasti Convenience Coffee Shop

Cappuccino tradicional + lemon berry pie - torta de biscoito com creme de limão, muusse de chocolate branco e calda de blueberry e amora

Endereço: Empresarial Isaac Newton (térreo) - Av. Agamenon Magalhaes, 4779, Ilha do Leite

Informações: (81) 97903.2646

Instagram: @palastirecife

Pingo Arte e Café

Cappuccino tradicional + muffin de banana e chocolate com crûmble de cacau e ganache de chocolate meio amargo e especiarias

Endereço: rua Dom Miguel de Lima Valverde, 39, Espinheiro

Instagram: @pingoartecafe

Por enquanto Café

Cappuccino tradicional + bolinho caseiro de canela com cobertura de caramelo salgado e cubinhos de maçã caramelizada

Endereço: rua José da Silva Lucena, 189, Imbiribeira

Informações: (81) 99921.1239

Instagram: @porenquanto.cafe

Santa Clara - Graças

Cappuccino tradicional + dupla encantadora de Éclairs: com o doce de leite da casa, cobertura de chocolate e versão de limão siciliano

Endereço; rua das Graças, 262, Graças

Informações: (81) 99644.1157

Instagram: @santaclararecife

Santa Clara - Parnamirim

Cappuccino tradicional + sobremesa inspirada na banoffee da casa, com morangos e Nutella

Informações: rua Condado, 92, Parnamirim

Informações:(81) 3072.6921

Instagram: @santaclararecife

Em Taquaritinga do Norte:

Takwary

Cappuccino tradicional + Constelação - base de crûmble, minibolos no formato de esferas e calda de ganache

Endereço: rua Prof. Luís Carlos, 121, Centro, Taquaritinga do Norte

Inofmrações: (81) 99513.0099

Instagram: @takwary

Serviço

Festival "Eu Amo Café" - 3ª edição

Quando: 2 de outubro a 5 de novembro de 2023

Abertura: Café no Parque - 01/10, das 10h às 17h, no Parque Cais da Aurora

Valor da "Dupla dos Sonhos" (café + doce): R$ 29,90

Instagram @euamocafefestival



