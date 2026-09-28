"Eu Amo Café": festival movimenta 26 cafeterias pernambucanas com Dupla dos Sonhos
Circuito promovido pela Ascape ocorre de 18 de outubro a 15 de novembro em espaços no Recife e em Olinda, entre outras cidades
Que tal, por quase um mês, em cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão, Gravatá e Taquiritinga do Norte, um combo de cappuccino acompanhado por uma sobremesa autoral, batizado de Dupla dos Sonhos, pensada para equilibrar sabores e aromas?
Pois, entre os próximos dias 18 de outubro e 15 de novembro, 26 cafeterias pernambucanas vão oferecer a novidade, chamada de "Dupla dos Sonhos, protagonista da 6ª edição do Festival Eu Amo Café - evento promovido pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (Ascape).
Com valor fixo de R$ 34,90, para a edição deste ano participam o Casa Café, no Cordeiro, Zona Oeste da cidade e o Infinito Bistrô e Saltim Café & Tal, ambos em Boa Viagem Zona Sul de Recife.
Ainda na capital pernambucana, o 81 Coffee Co, A Vida é Bela, Aurora Café, Café com Dengo, Café Jardim, Celeste Café, Ernest Café, Furdunço, Kaffe, Livraria da Praça, Pramuê Café e Tal, Pure Cafés Especiais e as unidades da Santa Clara das Graças e Parnamirim, integram o rol de espaços participantes da edição.
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Olinda, Jaboatão e Agreste
Já Olinda oferece o combo no Zoco Café, em Casa Caiada, e no Olinda Café e do Xêro Café, ambos no Bairro Novo.
Em Jaboatão dos Guararapes a parada é no Frida Café, em Candeias. E no Agreste, a rota inclui o Arte Café, em Gravatá, e o Takwary, em Taquaritinga do Norte.
A expectativa da organização é receber cerca de 85 mil visitantes ao longo do circuito.
Vale ressaltar que as casas participantes trabalham com grãos certificados, livres de impurezas e cultivados sob critérios de sustentabilidade socioambiental e rastreabilidade.
Confira a lista das 26 cafeterias participantes:
1 - 81 Coffee Co (@81coffeeco)
2 - A Vida é Bela (@avidaebela.cafe)
3 - Arte Café / Gravatá (@artecafe_oficial)
4 - Aurora Café (@auroracafe.recife)
5 - Café com Dengo (@cafecomdengo)
6 - Café Jardim (@cafejardim.recife)
7 - Casa Café Cafeteria (@casacafe.tx)
8 - Celeste Café (@celestecafeoficial)
9 - Ernest Café (@ernestcafebistro)
10 - Fridda Café / Candeias/Jaboatão (@friddacafe)
11 - Furdunço (@furduncocafeecultura)
12 - Kaffe / Boa viagem (@kaffe.tt)
13 - Kaffe / Espinheiro (@kaffe.tt)
14 - Infinito Bistrô (@infinito.bistro)
15 - Livraria da Praça (@livrariadapraca)
16 - Olinda Café (@olindacafe_)
17 - Palatsi / Aurora (@palatsirecife)
18 - Palatsi / Ilha do Leite (@palatsirecife)
19 - Pramuê Café e Tal (@pra.mue)
20 - Pure Cafés Especiais (@pure.cafesespeciais)
21 - Saltim (@saltim.cafe)
22 - Santa Clara / Graças (@santaclararecife)
23 - Santa Clara / Parnamirim (@santaclararecife)
24 - Takwary / Taquaritinga do Norte (@takwary)
25 - Xêro Café e Arte / Olinda (@xerocafe)
26 - Zoco Cafeteria / Olinda (@cafezoco)
Serviço:
6º Festival Eu Amo Café
Quando: 18 de outubro a 15 de novembro de 2026
Valor da Dupla dos Sonhos (cappuccino + sobremesa autoral) R$ 34,90
Informações: @euamocafefestival