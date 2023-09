A- A+

Sabores Festival Gastronômico de Garanhuns reúne 12 casas com pratos especiais, até dia 20 de setembro 1ª edição do evento reúne 12 casas do município que oferecem pratos especiais com preços promocionais durante o período

Garanhuns, no Agreste pernambucano, sedia a primeira edição de um festival gastronômico inédito na cidade. O evento conta com a participação de 12 restaurantes do município, preços promocionais e pratos que reproduzem a especialidade de cada uma das casas. O Festival Gastronômico de Garanhuns acontece até o dia 20 de setembro.

Promovido em parceria pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE) e a Associação Turística do Agreste Pernambucano (Atua PE), o Festival oferece uma experiência gastronômica única, dando aos consumidores – novos ou habituais – a oportunidade de explorar o melhor da culinária de Garanhuns, incentivando a economia e o turismo local.

Participam da edição os seguintes estabelecimentos: Cantinho da Macaxeira, Chalé Restaurante, Chocolate Sete Colinas, Dom Dina (restaurante do lago), Dom Pedro Gastrobar, Fogo na Telha, Grego's e Cia, Hox Steakhouse, Praça da Pizza, TemakHouse, Terraço Churrascaria & Chopperia, Varanda Restaurante & Pizzaria. Cada casa apresentou um prato especial, com preços que variam, em média, entre R$ 36 e R$ 49,90.

Há opções em diversas categorias, entre petiscos, sobremesas e pratos principais. Ingredientes regionais também aparecem na maioria das receitas, reforçando a identidade regional do evento. Outras informações pelo site do festival.

Destaques gastronômicos

O “Jerimum à Cabotià”, do Cantinho da Macaxeira, leva caldo cremoso de jerimum com charque, acompanhado de beijú. Também há o “Pernil de Bode Especial”, servido com o molho especial da casa, acompanhado de arroz branco e farofa d’água, assinado pelo Dom Dina, o restaurante do lago São Francisco. Já o churrasco grego, leva o "Combo Hulk", da casa Grego’s e Cia, acompanhando por batata frita e refrigerante.

Para os que amantes dos frutos do mar, o “Camarão 10 anos”, da TemakHouse, é feito com camarões trufados, puxado no azeite e alho, acompanhado de espaguete ao molho de queijo e farofa crocante do chef. Há também uma sobremesa assinada pelo Chocolate Sete Colinas, com mini brownie tradicional e waffles sticks acompanhados por morangos e bananas frescas. O prato “Delícias do Sete Colinas” também é servido com mini croissants, pães mineiros, geleia de morango, requeijão Catupiry, chocolate ao leite e chocolate branco

Veja também

GASTRONOMIA Mercearia Maravilha: chef Renata Vanzetto inaugura espaço em São Paulo