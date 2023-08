Festival Gastronômico de Gravatá anuncia datas e restaurantes participantes; confira os detalhes

A- A+

A cidade de Gravatá, distante 84km da capital pernambucana e com temperaturas que chegam aos 16°C é um dos principais destinos de Pernambuco no inverno e também conhecida pela variedade de opções gastronômicas. Neste mês, o município sedia o primeiro Festival Gastronômico de Gravatá, projeto entra na programação da Rota do Frio.



O evento é promovido em parceria pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, Empresa Pernambucana de Turismo Governador Eduardo Campos (Empetur) e Instituto César Santos. Com 30 estabelecimentos e centenas de profissionais envolvidos nas oficinas profissionalizantes, o festival acontece a partir do sábado (5), e segue até o dia 19 deste mês.

As ações começaram ainda no mês de julho, com a inscrição dos restaurantes e instrução dos participantes. Também foi ofertado, gratuitamente, cursos para os garçons - mais de 40 profissionais foram capacitados para o Projeto.



A partir do próximo sábado, os 30 estabelecimentos participantes abrem as portas para o público com pratos específicos e selecionados para o Festival - serão 20 restaurantes e 10 quiosques do Mercado Público.

“Gravatá é um dos maiores polos gastronômicos de toda a região Nordeste, sendo a porta de entrada para a Rota do Frio. Uma cidade com um belo parque hoteleiro, com diversas opções de turismo. Seja turismo de experiência, cultural, de trilhas e aventura, turismo equestre, além do próprio turismo gastronômico. O Governo do Estado realiza, em parceria com o trade, com donos de hotéis e restaurantes do município o Festival Gastronômico que, além de divulgar o destino Gravatá, também vai promover qualificação profissional, treinando os trabalhadores do setor de gastronomia, fazendo consultoria com os restaurantes do município e trazendo alguns dos melhores chefs do estado de Pernambuco e do Brasil para Gravatá”, destacou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

De acordo com o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, essa é mais uma iniciativa que promove o turismo no interior do Estado. "A Rota do Frio mostra o que existe de melhor durante os meses de inverno. Vem com essa proposta de combinações de sabores no clima de serra, com temperaturas mais amenas. Ideal para quem gosta de frio, boa comida e belas paisagens de campo. Teremos capacitação para garçons e consultoria para os estabelecimentos, deixando um legado para o destino, para além do próprio festival. A ideia é criar um calendário turístico e cultural, valorizando o local e oferecendo um excelente atendimento ao público. Essas iniciativas geram movimentação de turistas, além de ampliar a oferta de emprego e renda, melhorando a economia", pontua.

"Um Festival como esse é de extrema importância porque mostra o que há de melhor da gastronomia de Gravatá para o público geral, principalmente, para os turistas, sendo uma oportunidade para que os cozinheiros e chefs mostrem e divulguem seus trabalhos. Além da valorização, essa interação entre o cozinheiro e o público é uma experiência bastante significativa tanto para quem está preparando o prato quanto para quem vai desfrutar da comida. Esse evento, sem dúvidas, contribui tanto para economia, quanto para a cultura da cidade", completa Cesar Santos, chef de cozinha e presidente do Instituto Cesar Santos de Gastronomia,

Entre os restaurantes participantes estão a Buchadinha do Gordo, Cafeteria Gravatá, Cantinho da Paz, Eudes da Cabidela, Família Lima, FrangBurg e Rancho das Palmeiras, A Bodega, Bodega do Jota, Cantina La Massa, Chef Pirata, Carlos do Bode, Docebrownie, Jukapastel, Maximus Cachaçaria, Sabor Regional, entre outros. A partir do dia 17, o Festival Gastronômico de Gravatá contará com diversas oficinas, inclusive infantis, e aulas-show de chefs renomados como Eudes Cardoso, Yuri Machado, Bárbara Vieira, Vania Elihimas, Raul Menezes, Rogério Ribeiro, Monique Bezerra, Rapha Vasconcellos, Anna Corinna e Cesar Santos. As inscrições e locais ainda serão divulgados.

Serviço

I Festival Gastronômico de Gravatá

Data: 05 a 19 de agosto de 2023

Local: Rua do Polo Moveleiro

