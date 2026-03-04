A- A+

NATAL Sabores da Pipa Festival Gastronômico: V Edição em Tibau do Sul (RN) acontece em abril Festival, que deve alcançar pelo menos 50 estabelecimentos, será entre 30 de abril e 10 de maio

Pipa, uma das praias queridinhas do Litoral de Natal, no Rio Grande do Norte, recebe entre os próximos dias 30 de abril e 10 de maio a V Edição do Sabores da Pipa Festival Gastronômico.



Por lá, cerca de 50 estabelecimentos participam do evento, que reforça o município de Tibau do Sul, onde fica localizada a Praia de Pipa, também como destino gastronômico.



Em onze dias de programação, restaurantes, bares, barracas de praia e hotéis integram o rol de espaços que vão proporcionar aos visitantes, além de ações na gastronomia, atividades formativas, arena cultural e iniciativas integrativas junto à comunidade.

Peixes e frutos do mar

Com influências culturais diversas, que reflete, inclusive, na culinária local, o turismo gastronômico em Pipa passa por pratos tradicionais e preparos mais específicos com peixes, camarões e frutos do mar.



E é dessa cozinha de fusão, mesclada por vivências de quem faz a gastronomia na praia, que o Festival Sabores da Pipa se inspira.





“Chegar à quinta edição confirma a força do Sabores da Pipa e o quanto a gastronomia se tornou um eixo real de experiência para quem visita Tibau do Sul", ressalta Adrianne Amorim Ciantelli, idealizadora e coordenadora geral do festival.



Pipa como destino (gastronômico)

Para o setor turístico da Região, o festival é também uma oportunidade de fortalecer a experiência do visitante, ampliando Pipa como destino para usufruir de uma boa gastronomia.





Crédito: Michelle Moreira





Ronin Bernal, à frente de hotel e de restaurante no local, destaca que "o turista não busca apenas hospedagem ou uma refeição isolada, mas experiências completas".



Ele complementa, afirmando que "Um festival gastronômico como o Sabores da Pipa agrega valor à estadia, cria uma programação diferenciada e desperta a curiosidade do visitantes para conhecer novos sabores e restaurantes".

Quilômetro Zero

Com o intuito de dar prioridade a ingredientes locais, valorizando assim produtores e aproximação destes com consumidores, o festival adota o conceito de gastronomia "KM 0" (quilômetro zero), inclusive estimulando sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico.



Agricultura familiar, pesca e integração entre restaurantes e produtores, entre outros pontos, também são estruturas pensadas para o festival, que tem ainda na programação iniciativas de formação e de capacitação com oficinas e workshops em parcerias com instituições, a exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e espaços como o Senac e Sebrae.



"(...) Festivais como esse são ferramentas estratégicas para posicionar um destino, pois conectam cultura, território e gastronomia, estimulam a economia criativas, qualificam os serviços e projetam o município como um destino gastronômico relevante no cenário nacional e internacional", pontua Tarcísio Gonçalves, coordenador do Curso Técnico em Gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN).

Apresentações artísticas, atividades culturais e ações comunitárias que incluem, por exemplo, iniciativas voltadas à comunidade quilomboloa de Sibaúma, fazem parte também da programação do evento - que terá a agenda completa divulgada nas próximas semana.

SERVIÇO

Sabores da Pipa Festival Gastronômico - V Edição

Quando: de 30 de abril a 10 de maio

Onde: Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN)

Informações: @saboresdapipaoficial



