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VARIEDADE Festival Mix PE leva mais de 100 expositores de gastronomia para o Shopping Guararapes A programação conta com área gastronômica, atrações musicais e atividades para as crianças

Um evento gastronômico ocupa a área externa do Shopping Guararapes deste sábado (16) até a segunda-feira (18). É o Festival Mix PE, que reúne mais de 100 expositores do segmento de alimentos e bebidas.

Segundo a assessoria de imprensa do festival, o público vai encontrar de comidas regionais a hambúrgueres, passando por cafés, doces, vinhos e outras variedades gastronômicas. A proposta é que o evento seja uma vitrine para pequenos e médios empreendedores.

Entre os expositores, estão confirmadas marcas como Seu Chapa, Pipocas Gourmet Ipojuca, Espetinho do Sabor, Café Brasil, Vinícola Bianchi, Crepe Mania, Geração Burguer, Doce & Sal, Sushi da Tita, Pé de Açaí, Tapiocainha, I Love Choripán e Sabor Baiano.



O acesso ao Mix PE é gratuito. Além da área gastronômica, os visitantes encontrarão programação musical, espaços temáticos e brinquedos para crianças.

SERVIÇO:

Festival Mix PE

Quando: de sexta (15) a domingo (17), a partir das 15h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800,Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Acesso gratuito



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