Festival Mix PE leva mais de 100 expositores de gastronomia para o Shopping Guararapes
A programação conta com área gastronômica, atrações musicais e atividades para as crianças
Um evento gastronômico ocupa a área externa do Shopping Guararapes deste sábado (16) até a segunda-feira (18). É o Festival Mix PE, que reúne mais de 100 expositores do segmento de alimentos e bebidas.
Segundo a assessoria de imprensa do festival, o público vai encontrar de comidas regionais a hambúrgueres, passando por cafés, doces, vinhos e outras variedades gastronômicas. A proposta é que o evento seja uma vitrine para pequenos e médios empreendedores.
Entre os expositores, estão confirmadas marcas como Seu Chapa, Pipocas Gourmet Ipojuca, Espetinho do Sabor, Café Brasil, Vinícola Bianchi, Crepe Mania, Geração Burguer, Doce & Sal, Sushi da Tita, Pé de Açaí, Tapiocainha, I Love Choripán e Sabor Baiano.
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O acesso ao Mix PE é gratuito. Além da área gastronômica, os visitantes encontrarão programação musical, espaços temáticos e brinquedos para crianças.
SERVIÇO:
Festival Mix PE
Quando: de sexta (15) a domingo (17), a partir das 15h
Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800,Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Acesso gratuito