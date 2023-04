Festival Recife Love Burger começa dia 14. Veja os endereços participantes

A- A+

Quem adora um bom hambúrguer já pode colocar na agenda o início do Festival Recife Love Buger, que acontece entre os dias 14 de abril e 14 de maio. São 30 estabelecimentos distribuídos entre Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Camaragibe. Como aconteceu nas demais edições, o objetivo é escolher os dez melhores lugares para comer um bom hambúrguer.





Para participar, as casas precisaram criar uma receita específica para o evento, que deve cair perfeitamente com batata frita. Segundo a produção, formada por Júlio Samico e Julianna Pimentel, o festival observa um aumento de 35% na frequência dos clientes .

A dinâmica rumo ao Top 10 é bem simples. Através de um QR Code, o cliente faz a votação, avaliando os itens: hambúrguer, batatinha, atendimento e higiene. A avaliação, no entanto, não ficará limitada ao público. Uma comissão julgadora, montada pela produção, fará visitas aos estabelecimentos para uma análise bem criteriosa. Cada um dos julgadores será uma espécie de "espião gastronômico" do Festival Recife Love Burger, com a missão de fazer visita surpresa sem se apresentar.

Meio ambiente

Como já aconteceu em anos anteriores, o festival tem parceria com a ASA Indústria para inclusão do Programa Mundo Limpo. O objetivo principal é recolher de forma correta e reaproveitar todo o óleo de frituras utilizado pelos estabelecimentos inscritos no evento. Além disso, a organização destina parte dos recursos arrecadados com a coleta para a Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip.

Confira a lista de hamburguerias

330 BURGER

Stuffed Burger 330

Burger artesanal de 330g recheado de queijo do reino e bacon, fatias de bacon, alface, tomate e maionese defumada, no pão brioche. Acompanha batatas fritas. R$ 49,90

Terça a Domingo das 12h às 15h e das 18h às 23h

Rua da Hora, 330, Espinheiro, Recife

Fone: (81) 3019-6679

Instagram: @330burger

BAFO BURN

American Burn

Blend bovino 150g assado na Parrilla, American Cheese duplo, Bacon em fatias, Geleia de Chilli Pepper e Maionese da Casa + 100g de Batata-frita Palito Mccain com Páprica Defumada, acompanhada de Ketchup de Goiabada, servido partido ao meio e selado na parrilla. R$ 42

Quarta a Domingo, das 18h às 22h

Rua Cristianópolis 254, Cordeiro, Recife-PE

Fone: (81) 99869-7803

Instagram: @bafoburn

BAKER

Chicken Pesto

Burger de frango preparado num empanado de panko, montado no pão brioche com a maionese Baker, nosso tomate assado na parrilla, fonduta de parmesão maçaricado e finalizado com um toque de molho pesto. Um lançamento surpreendente! Servido com Fritas! R$ 32

Quartas das 16h às 22h, Quintas das 16h às 23h; Sextas e Sábados das 12h a 0h; Domingos das 12h às 22h

Av. Professor Andrade Bezerra, 16, Parnamirim, Recife

Fone: (81) 99193-8511

Instagram: @bakeroficial_

BELELEU

Agora que a Porca Torce o Rabo

Hambúrguer prensado de barriga de porco, salada de repolho com maionese da casa e blend de queijos. Acompanha batatas fritas. R$49,90

Terça a Quinta das 11h às 0h, Sextas e Sábados das 11h à 1h

Rua Samuel de Farias, 71, Santana, Recife

Fone: (81) 99681-8536

Instagram: @beleleuburguer



BOI BREAD BURGUER

Mister Bryan

Pão, Hambúrguer toscana de pernil 160g, cream cheese, vinagrete, bacon crocante, onion rings, molho de churrasco e barbecue. Acompanha batata frita extra crocante. R$ 32

Terça a Quinta e Domingo das 18h à 0h. Sexta e Sábado das 18h às 2h

Rua Tenente Domingos de Brito, 1145, Boa Viagem, Recife

Fone: (81) 98367-0096

Instagram: @boibreadburguer

BOI NO BAFO

Costelão no Bafo

Pão brioche, molho do chef, costela de boi defumada no bafo, mozarela temperada com ervas finas e azeite finalizado no maçarico. Acompanha batatas fritas. R$ 26,90

Segunda a Sexta das 11h às 16h. Terça a Domingo das 18h às 23h

Rua Real da Torre, 1168, Madalena, Recife

Fone: (81) 99864-6209

Instagram: @boinobafo

BRAGA BURGUERS E PETISCOS

Braga Bi Festival

Pão brioche, blend de 150g,queijo mozarela maçaricado, abacaxi caramelizado, gra-nulado de castanha, bacon, maionese especial. Acompanha batatas fritas. R$ 39,90

Segunda a Quinta das 17h às 22h. Sexta a Domingo das 17h às 23h

Avenida São Paulo, 90, loja 3, Jardim São Paulo, Recife

Fone: (81) 98365-4779

Instagram: @bragaburguers

BURGAÇAÍ

Burga Lovezin

Blend bovino de 130g, american cheese cremoso artesanal, farofa de bacon, alface e cebola caramelizada, servido no pão brioche com gergelim. Acompanha porção de fri-tas individual. É a própria sequência de lovezinho. R$ 34,90

Todos os dias das 17h às 23h45

Rua Carlos Pereira Falcão, 760, Boa Viagem, Recife

Fone: (81) 3314-2702

Instagram: @burgacai

BURGER TERAPIA

O Nordestino

200g de Carne artesanal grelhada recheada com charque na nata sobreposto por queijo coalho artesanal grelhado e fatias de bacon caramelizado. Acompanha vinagrete, farofa de bacon, maionese artesanal de charque e batatas fritas corte fino. Servidos na chapa para uma melhor degustação. R$ 59,99

Terça a Domingo das 17h30 à 0h

Av General San Martin 1051, San Martin, Recife

Fone: (81) 99518-4801

Instagram: @burguerterapiarte

BURGUITXO

Smash Duplo Rei-Black Crocante

Pão black selado na chapa, blend duplo 100g (cada) de carne artesanal, duplo queijo do reino, geleia de bacon, farofa crocante e molho da casa, acompanhado de batatas fritas. R$ 45

Terça a Domingo, das 16h às 23h

Rua João Tude de Melo, 77, Sala 113, Shopping Parnamirim, Recife

Fone: (81) 99276-4111

Instagram: @burguitxo

BUZINA BURGUER E COMEDORIA

Sirene

Blend de cordeiro 140g, queijo coalho, maionese de menta, cebola na manteiga da terra, alface americana e crispy de polenta. R$ 42,90

Segunda a Quinta das 18 à 0h. Sexta a Domingo das 18 às 2h

Rua Guilherme Pinto, 65, Graças, Recife

Fone: (81) 99668-7331

Instagram: @buzina_recife

CARLITOS

Gorgonlove

Brioche amanteigado, blend angus 180g, queijo gorgonzola levemente maçaricado, farofa de bacon e panko, cebola crispy, molho especial do Carlitos. Acompanha geleia de pimentões e batatas SureCrisp Crinkle. R$ 35

Domingo a Terça, das 18h a 1h, Quarta, das 18h às 2h, Quinta, das 18h às 3h, Sexta e Sábado, das 18h às 5h

Rua José Bonifácio,639, Torre, Recife

Fone: (81) 3228-5717

Instagram: @carlitosburguer.oficial

CIRCO BURGER

Piolin

Pão tradicional, hambúrguer artesanal (100% bovino), fusão de queijo mozarela e blue cheese. Costelinha suína desfiada, alface, cebola brulée, tomatinho confit e molho circo, acompanhado com batata frita 7mm e potinho de molho Circo. R$ 37,99

Domingo a Domingo das 11h às 23h

Av Barão de Vera Cruz, 504, Cruz de Rebouças, Igarassu

Fone: (81) 4040-4505

Instagram: @originalcircoburger

DELICIA PURA

Delicia Nordestina

Pão, alface, tomate, blend artesanal de 140g, filé de charque desfiado, queijo coalho, maionese artesanal e batata frita. R$ 34,90

Terça a Domingo das 18:00 as 23:00

Rua São Mateus 721, Iputinga, Recife

Fone: (81) 98320-8106

Instagram: @deliciapurape

GASTRÔ 1133

Gastrô Love Costelinha

Blend 130g recheado com queijo mozarela, cream cheese temperado, costela suína ao molho barbecue, cebola caramelizada e molho da casa. Acompanha batatas fritas. R$ 36

Quarta a Segunda das 18h à 0h

Av Afonso Olindense 1279 A, Várzea, Recife

Fone: (81) 98586-9764

Instagram: @gastro1133burguer

GERAÇÃO BURGUER

Mega Parrilla

Pão brioche, blend de 220g preparado na churrasqueira, bacon crocante, queijo maça-ricado, alface, cebola caramelizada e maionese trufada. Acompanha batatas fritas. R$ 38,99

Domingo a Domingo das 11h às 22h

Estrada de Aldeia, Km 9,8, Aldeia Boulevard Mall, Camaragibe

Fone: (81) 98522-8409

Instagram: @geracaoburguer

GLADIADOR HAMBURGUER GOURMET

Carpophorus

A sensação de um típico churras a cada mordida! Vai no pão brioche levemente selado na manteiga de alho, com blend de linguiça toscana, carne artesanal 110g, queijos mozarela e coalho, vinagrete especial da casa, maionese caseira, coberto com fatias de bacon e onion rings. Acompanha batatas fritas. R$ 29,90

Terça a Domingo das 18h às 23h. Sexta e Sábado das 18h às 23h

Av Bernardo Vieira de Melo, 5293, Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Fone: (81) 98401-0209

Instagram: @gladiadorhamburguergourmet

HOTEL IBIS BOA VIAGEM

Ibis Smash

Dois blends de 90g com miolo de alcatra, coxão mole, bacon e calabresa no pão brio-che, acompanhado com alface, tomate, cebola roxa, cebola caramelizada e queijo mo-zarela. Molho com temperos tradicionais de churrasco e batata crinkle. R$ 36

Domingo a Domingo das 19h às 22h

Av. Eng. Domingos Ferreira, 683, Pina, Recife

Fone: (81) 3334-3434

Instagram: @ibisrecifeboaviagem

JADER BURGUER´S - MADALENA

O Barão

Burger de 160g, crispy de queijo gouda, geleia de pimenta, bacon em cubo, alface e cebola caramelizada. Acompanha batatas fritas. R$ 33,90

Terça a Domingo das 17h à 0h

Rua Real da Torre, 538, Loja 05, Madalena, Recife

Fone: (81) 99958-0973

Instagram: @jader.burguer

LA BRASA BURGER

Burger Cowboy

Pão brioche, maionese gourmet, blend fraldinha 100g, catupiry, alho frito, carne de sol desfiada e couve crispy. Acompanha batatas fritas. R$ 39,70

Domingo a Quinta das 17h às 22h. Sexta e Sábado das 17h às 23h

Rua Santo Elias, 49, Espinheiro, Recife

Fone: (81) 98123-6038

Instagram: @labrasaburger.recife

LARRY´S BURGUER

Montana

Pão american bread, maionese caseira, 150 g hambúrguer de fraldinha feito no chair-broiler, queijo provolone maçaricado, 100g de picanha argentina e geleia de pimenta. Acompanha batatas fritas. R$ 46,90

Salão - Quarta a Domingo das 17h às 22h. Delivery - Quarta a Domingo das 17h às 23h

Rua da Hora, 285, Espinheiro, Recife

Fone: (81) 99189-6337

Instagram: @larrys.burguer.delivery

MANGUE BURGER

Ciranda de Maluco

Hambúrguer de Marisco, com molho verde, cebola caramelizada, tomate temperado, salsa, cebolinha e pão de tomate. Acompanha batatas fritas. R$ 35

Quarta a Domingo das 17h a 0h

Rua Rodrigo Otavio Filho, 101, Pina, Recife

Fone: (81) 99473-0163

Instagram: @mangueburger

MUAMBA

Dále Rochedo

Burger Angus 200g, queijo coalho defumado, couve frita, alho confit e mayo de coentro. Acompanha batatas fritas. R$ 42,90

Terça a Quinta e Domingo das 18h30 às 23h. Sexta e Sábado das 18h30 às 00h

Rua José Higino 118, Madalena, Recife

Instagram: @muambalanches

OMAHA

Xander Cager

Triple smash de costela, coberto por cheddar, bacon fininho e crocante, salada com cebola caramelizada, deliciosamente servido no american bread. Acompanha batatas fritas. R$ 38,90

Terça a Domingo das 18h à 1h

Av Bernado Vieira de Melo, 6472, Candeias, Jaboatão

Fone: (81) 99786-5466

Instagram: @omahahamburgueria

PALERMO

Palermo Festival

Pão caramelo com gergelim, 2 blends bovinos de 130g, farofa de bacon, queijo gor-gonzola maçaricado, geleia de pimenta de abacaxi. R$ 38,90

Segunda a Quarta das 18h às 22h. Quinta a Domingo das 18h às 23h

Av Visconde de Jequitinhonha, 1880, Boa Viagem, Recife

Fone: (81) 99507-5185

Instagram: @palermo.burger

PERNAMBUCANO BURGUER

Lampião

Burger de 160g, requeijão maçaricado, costela suína desfiada, crispy de cebola roxa, bacon em tiras e molho barbecue de goiaba da casa. Tudo isso no pão brioche aman-teigado. Acompanha batatas fritas. R$ 39,90

Terça a Domingo das 17h às 23h

Rua General Salgado, 535, Setúbal, Recife

Fone: (81) 99682-3615

Instagram: @pernambucanoburger

SEU REI BURGER

Vlad III

Burger de 160g, geleia artesanal de morango e 3 pimentas, queijo mozarela empanado na panko, molho especial. Acompanha batatas fritas. R$ 35

Terça a Domingo das 18h às 23h

Av. General Manoel Rabelo, 3008, Socorro, Jaboatão

Fone: (81) 98908-0364

Instagram: @seureiburger_

SEU ZÉ

Rochedo

Pão brioche, carne 150g defumada, queijo cheddar fatiado, bacon, vinagrete de picles, queijo mozarela maçaricado e maionese defumada. Acompanha batata extra crocante. R$29

Terça a Domingo das 18h às 23h

Av Tenente Felipe Bandeira de Melo, 139, Areias, Recife

Fone: (81) 99955-6276

Instagram: @seuzeburgerpe

SKINA HAMBURGUERIA ARTESANAL

American Burguer

Pão de caixa amanteigado, 2 carnes smash, queijo prato, ovo, bacon, presunto de peito de peru, alface americana, tomate e maionese especial da casa. Acompanha batatas chips com Lemon pepper. R$ 36

Terça a Domingo das 18h às 23h

Rua Dr. Fábio Maranhão, 150 , Prazeres, Jaboatão

Fone: (81) 99995-9089

Instagram: @skinaburguer_

VILA TORRE ORIGINAL BURGER

Combo Torre Sport Club

Burger de picanha, crispy de repolho roxo, mix de queijos e bacon composto por mo-zarela, provolone e cream cheese empanado no panko, servido no pão brioche. Acom-panha batata canoa e molho de mostarda. R$ 37,90

Domingo a Quarta das 18h à 1h. Quinta das 18h às 02h; Sexta e Sábado das 18h às 5h

Rua José Bonifácio, 481, Torre, Recife

Fone: (81) 3076-0952 (81) 99486-0114

Instagram: @villatorreoriginalburger



SERVIÇO

Festival Recife Love Burger

De: 14 de abril a 14 de maio

Site: aqui

Instagram: @recifeloveburger

