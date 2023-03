Festival Recife Love Burguer anuncia sétima edição; confira as datas

A- A+

A sétima edição do Festival Recife Love Burguer já tem data para acontecer. O evento, que reúne estabelecimentos de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe, será realizado de 14 de abril até 14 de maio.

O público poderá votar, ao longo dos 30 dias de festival, nos dez melhores lugares para comer hambúrguer na Região Metropolitana do Recife. Também será formada uma comissão julgadora anônima para a escolha.



Hambúrguer, batatinha, atendimento e higiene estão entre os critérios de avaliação. Antes do início da votação, os donos dos estabelecimentos participantes terão, no dia 10 de abril, um workshop organizado pela produção do festival em parceria com o Sebrae.



