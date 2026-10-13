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Gastronomia

Festival Recife Restaurant Week abre temporada em mais de 50 estabelecimentos

Evento acontece de 16 de outubro a 15 de novembro em restaurantes da capital pernambucana

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Restaurante Ça Vá entre os estabelecimentos desta ediçãoRestaurante Ça Vá entre os estabelecimentos desta edição - Foto: Manoel Addobbati

Segue em cartaz até o dia 15 de novembro um dos festivais mais conhecidos do público gastrô. A 26ª edição do Recife Restaurant Week acontece em mais de 50 estabelecimentos da capital pernambucana, com menus que incluem entrada, principal e sobremesa em valores fechados que começam a R$ 59,90.

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Tema
Para esta edição, os participantes trabalharam o tema "A gastronomia do Recife". Nele, os cozinheiros usaram referências que dialogam com a tradição da culinária local tão marcada por influências históricas.

Ingredientes, técnicas e sabores encontrados no litoral se conectam às tradições da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, formando uma gastronomia múltipla.

“Recife possui uma gastronomia extremamente rica, construída a partir de muitas influências e que, ao mesmo tempo, carrega uma identidade muito própria. Nesta edição, queremos estimular os restaurantes a olharem para essa diversidade e apresentarem ao público menus que valorizem nossas referências, permitindo que as pessoas conheçam ou redescubram Pernambuco também por meio da comida”, destaca Leo Barbosa, coordenador do evento na cidade. 

Desde a sua criação, a proposta do Restaurant Weel é facilitar o acesso do público a restaurantes conhecidos da cidade. Nessa missão, os cardápios do festival operam com preços amigáveis para o almoço e jantar.


Participantes
Al Mare - Casa do Vinho
Amiza Cozinha e Café 
Arvo Restaurante
Barchef Boteco 
Barchef Rio Mar
Beijupirá Olinda
Beijupirá Paiva 
Boho Café e Bistrô
Bote Vinho 
Boteco Ostrabar 
Cá Já Restaurante 
Ça Va Bistrô
Casa Deli 
Cecília Cucina
Clarice Bistrô
Coco Bambu Derby
Coco Bambu - Shopping Recife
Enotteque Wine Living
Famiglia Giuliano
Fazenda Churrascada
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Galo Padeiro
Greenmix Rio Mar 
Il Tavolo Ristoranti
Il Padrino
La Casa
Lira Bistrô e Restaurante 
Lotti Cucina 
Mercearia Pará 
Miss Kōh 
Modigliani Bistrô
Motche Padaria Artesanal 
Motche Restô Poço da Panela 
Ninetto Trattoria
Oficina do Sabor 
Onda Cozinha do Mar 
O Pátio Café & Cozinha 
Padaria Jaqueira 
Pilo Cucina
Restaurante Nabuco 
Santa Clara Madalena
Seu Mota Cozinha do Mar
Tapa de Cuadril Rio Mar
Terra
Terraço Capibaribe 
The Black Angus Conselheiro 
Toscana Forneria
Toscana Trattoria - Pina
Vasto Restaurante
Voar
Xerém Marisqueria

Serviço
Pernambuco Restaurant Week
Período: 16 de outubro a 15 de novembro de 2026
Informações: https://restaurantweek.com.br/
Instagram: @pernambucorestaurantweek

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