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Gastronomia Festival Recife Restaurant Week abre temporada em mais de 50 estabelecimentos Evento acontece de 16 de outubro a 15 de novembro em restaurantes da capital pernambucana

Segue em cartaz até o dia 15 de novembro um dos festivais mais conhecidos do público gastrô. A 26ª edição do Recife Restaurant Week acontece em mais de 50 estabelecimentos da capital pernambucana, com menus que incluem entrada, principal e sobremesa em valores fechados que começam a R$ 59,90.

Tema

Para esta edição, os participantes trabalharam o tema "A gastronomia do Recife". Nele, os cozinheiros usaram referências que dialogam com a tradição da culinária local tão marcada por influências históricas.

Ingredientes, técnicas e sabores encontrados no litoral se conectam às tradições da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, formando uma gastronomia múltipla.

“Recife possui uma gastronomia extremamente rica, construída a partir de muitas influências e que, ao mesmo tempo, carrega uma identidade muito própria. Nesta edição, queremos estimular os restaurantes a olharem para essa diversidade e apresentarem ao público menus que valorizem nossas referências, permitindo que as pessoas conheçam ou redescubram Pernambuco também por meio da comida”, destaca Leo Barbosa, coordenador do evento na cidade.

Desde a sua criação, a proposta do Restaurant Weel é facilitar o acesso do público a restaurantes conhecidos da cidade. Nessa missão, os cardápios do festival operam com preços amigáveis para o almoço e jantar.



Participantes:

Al Mare - Casa do Vinho

Amiza Cozinha e Café

Arvo Restaurante

Barchef Boteco

Barchef Rio Mar

Beijupirá Olinda

Beijupirá Paiva

Boho Café e Bistrô

Bote Vinho

Boteco Ostrabar

Cá Já Restaurante

Ça Va Bistrô

Casa Deli

Cecília Cucina

Clarice Bistrô

Coco Bambu Derby

Coco Bambu - Shopping Recife

Enotteque Wine Living

Famiglia Giuliano

Fazenda Churrascada

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Pina

Galo Padeiro

Greenmix Rio Mar

Il Tavolo Ristoranti

Il Padrino

La Casa

Lira Bistrô e Restaurante

Lotti Cucina

Mercearia Pará

Miss Kōh

Modigliani Bistrô

Motche Padaria Artesanal

Motche Restô Poço da Panela

Ninetto Trattoria

Oficina do Sabor

Onda Cozinha do Mar

O Pátio Café & Cozinha

Padaria Jaqueira

Pilo Cucina

Restaurante Nabuco

Santa Clara Madalena

Seu Mota Cozinha do Mar

Tapa de Cuadril Rio Mar

Terra

Terraço Capibaribe

The Black Angus Conselheiro

Toscana Forneria

Toscana Trattoria - Pina

Vasto Restaurante

Voar

Xerém Marisqueria

Serviço

Pernambuco Restaurant Week

Período: 16 de outubro a 15 de novembro de 2026

Informações: https://restaurantweek.com.br/

Instagram: @pernambucorestaurantweek

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