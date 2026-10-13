Festival Recife Restaurant Week abre temporada em mais de 50 estabelecimentos
Evento acontece de 16 de outubro a 15 de novembro em restaurantes da capital pernambucana
Segue em cartaz até o dia 15 de novembro um dos festivais mais conhecidos do público gastrô. A 26ª edição do Recife Restaurant Week acontece em mais de 50 estabelecimentos da capital pernambucana, com menus que incluem entrada, principal e sobremesa em valores fechados que começam a R$ 59,90.
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Tema
Para esta edição, os participantes trabalharam o tema "A gastronomia do Recife". Nele, os cozinheiros usaram referências que dialogam com a tradição da culinária local tão marcada por influências históricas.
Ingredientes, técnicas e sabores encontrados no litoral se conectam às tradições da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão, formando uma gastronomia múltipla.
“Recife possui uma gastronomia extremamente rica, construída a partir de muitas influências e que, ao mesmo tempo, carrega uma identidade muito própria. Nesta edição, queremos estimular os restaurantes a olharem para essa diversidade e apresentarem ao público menus que valorizem nossas referências, permitindo que as pessoas conheçam ou redescubram Pernambuco também por meio da comida”, destaca Leo Barbosa, coordenador do evento na cidade.
Desde a sua criação, a proposta do Restaurant Weel é facilitar o acesso do público a restaurantes conhecidos da cidade. Nessa missão, os cardápios do festival operam com preços amigáveis para o almoço e jantar.
Participantes:
Al Mare - Casa do Vinho
Amiza Cozinha e Café
Arvo Restaurante
Barchef Boteco
Barchef Rio Mar
Beijupirá Olinda
Beijupirá Paiva
Boho Café e Bistrô
Bote Vinho
Boteco Ostrabar
Cá Já Restaurante
Ça Va Bistrô
Casa Deli
Cecília Cucina
Clarice Bistrô
Coco Bambu Derby
Coco Bambu - Shopping Recife
Enotteque Wine Living
Famiglia Giuliano
Fazenda Churrascada
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Galo Padeiro
Greenmix Rio Mar
Il Tavolo Ristoranti
Il Padrino
La Casa
Lira Bistrô e Restaurante
Lotti Cucina
Mercearia Pará
Miss Kōh
Modigliani Bistrô
Motche Padaria Artesanal
Motche Restô Poço da Panela
Ninetto Trattoria
Oficina do Sabor
Onda Cozinha do Mar
O Pátio Café & Cozinha
Padaria Jaqueira
Pilo Cucina
Restaurante Nabuco
Santa Clara Madalena
Seu Mota Cozinha do Mar
Tapa de Cuadril Rio Mar
Terra
Terraço Capibaribe
The Black Angus Conselheiro
Toscana Forneria
Toscana Trattoria - Pina
Vasto Restaurante
Voar
Xerém Marisqueria
Serviço
Pernambuco Restaurant Week
Período: 16 de outubro a 15 de novembro de 2026
Informações: https://restaurantweek.com.br/
Instagram: @pernambucorestaurantweek