Gastronomia Festival Restaurant Week comemora 15 anos em Pernambuco com nova edição. Veja as casas participantes Festival acontece entre os dias 20 de abril e 21 de maio, com mais de 40 restaurantes

Mais de 40 restaurantes estão na nova edição do festival Restaurant Week em Pernambuco. O evento gastrô acontece entre os dias 20 de abril e 21 de maio, com menus fechados para a hora do almoço ou jantar.





Segundo o diretor do evento no Nordeste, Léo Barbosa, o projeto comemora seus 15 anos de sucesso no Estado. Razão para o público conferir algumas novidades. Sendo assim, 15 estabelecimentos estreiam no roteiro, além da presença dos restaurantes já conhecidos. A produção de todos eles leva em conta o que de melhor a gastronomia recifense.

Em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro do Recife, Recife Restaurant Week irá reunir um total de dez restaurantes instalados nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José, considerados o coração econômico, histórico e cultural da capital pernambucana. "Já fazemos parte do calendário gastronômico do estado e, nos últimos 15 anos, movimentamos cerca de R$77 milhões na economia pernambucana", destacou Léo Barbosa.

As opções de menus são: Standard, Plus e Premium. Todos com entrada, prato principal e sobremesa, em valores que variam entre R$ 49,90 e R$ 99. Os menus podem ser harmonizados com a cerveja Baden Baden e acompanhados pelo Café Versado.

Trabalho social

Como já é tradicional em toda edição, para cada menu vendido será doado R$1 para a Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, um shopping sociocultural que tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, oferecendo oportunidades e promovendo a inclusão social na comunidade do Pilar



Para conferir o menu de cada estabelecimento: clique aqui

Confira os restaurantes

Baker

Boucherie Marine Bar à Vin

Bulls

Burn Steakhouse

Divino Sushi

Enotteque Wine Living

Frege

Il Tavolo Ristoranti

Licínio 1926

Moendo na Laje do Moinho

Oliva's Pizza

Parque Restaurante

Samadhi Gastronomia Conceito

Studio Mu

Toscana Trattoria (Muro Alto)

Vetro Ristrot



Armazém Guimarães

Artisano Café & Cozinha

Bode do Nô

Boucherie Marine (Olinda)

Ça Va Bistrô

Cafeteria Santa Clara (Madalena)

Cantinho do Tony

Entre Amigos O Bode (Boa Viagem)

Entre Amigos O Bode (Espinheiro)

Entre Amigos Praia

Esther Restaurante

Fabbrique Pastifício

Famiglia Giuliano

Forneria 1121 (Aflitos)

Forneria 1121 (Pina)

La Casa

Mangai

Mingus Zé Maria

Modigliani Bistrô

Nau Frutos do Mar

Nemo

Oficina do Sabor

Olegária Cozinha Informal

Restaurante Catamaran

Toscana Trattoria (Pina)

Tulasi Bistrô

Untal Restô

Vasto Restaurante

Casa Leve





