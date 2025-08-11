A- A+

Sobremesa Festival Rota Doce divulga as melhores sobremesas da edição deste ano; confira Evento no Recife elegeu as melhores produções para quem não dispensa uma pedida doce

Após 30 dias de evento, o Festival Rota Doce divulgou os ganhores do título de "melhor sobremesa do ano". A começar pela Lo.bo Confeitaria, localizada no bairro de Piedade, e que reconhecida por um júri especializado pela produção da Torta Basca Lótus.

A sobremesa número um é uma cheesecake basca, de origem espanhola, com creme artesanal inspirado no famoso biscoito Belga, Lótus. Acompanha gelato de doce de leite.

Nesta edição, a eleição do público surpreendeu pela quantidade de eleitores, o que impulsionou uma categoria única de voto popular, na qual a ganhadora foi a Degusta. A sobremesa criada pela rede foi o Petit Gateau de Bolo de Noiva, assinado por Anna Corinna

A criação transformou a tradicional sobremesa em um bolo de noiva bem cremoso por dentro, com uma cobertura de glacê de limão, acompanhado com bola sorvete de Ninho Puro com crumbles amanteigados.

Para André Vita, criador do evento, o Rota Doce "cumpriu seu papel de dar asas à criatividade dos chefs confeiteiros e movimentar a economia local com centenas de pratos vendidos durante o período do evento".

