FESTIVAL Festival Sabores Apipucos é novidade na Zona Norte do Recife, conheça o evento A partir de 09/08, gastronomia, música e entretenimento no Parque Apipucos

O Festival Sabores Apipucos estreia no próximo sábado (9), no Parque Apipucos, Zona Norte do Recife, oferecendo um mix de experiências com acesso gratuito.

De acordo com a organização, o carro-chefe do evento será gastronomia, com a presença de chefs da Cidade e operações de variados estilos, tendo a Abrasel-PE como parceiro na curadoria das marcas participantes.



“Para a Abrasel, é uma alegria contribuir com a curadoria de um evento que valoriza a gastronomia como experiência cultural e de afeto. O Festival Sabores Apipucos reúne ingredientes essenciais para o fortalecimento do setor: qualidade, inovação, protagonismo local e uma conexão genuína com o público”, afirma Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Para a primeira edição no sábado, alguns dos confirmados: Chef Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje), chef Luciana Brayner, Cia do Chopp, Fogão do Céu e Yankee.

“O Festival Sabores Apipucos é um projeto que nasce com propósito, que valoriza ingredientes da nossa terra e os talentos que levam a cozinha pernambucana para cada prato. Além de celebrar tradições, o festival projeta novos caminhos para a nossa gastronomia. Estou honrado em contribuir com esse movimento e animado com tudo que ainda vamos viver através dele”, afirma Raphael Vasconelos, também parceiro do Festival.

*Com informações da assessoria de imprensa



SERVIÇO

Festival Sabores Apipucos

Onde: Parque de Apipucos

Quando: todos os sábados, a partir de 09/08, das 12h às 21h

Informações: (81) 99211-2619

Instagram: @festivaldesaboresapipucos e @parqueapipucosoficial

