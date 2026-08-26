A- A+

GASTRONOMIA Festival da Tilápia leva para o Sertão cursos e aulas-show com chefs pernambucanos Festival, em Jatobá, é realizado em parceria da prefeitura da cidade com o Sebrae e Instituto César Santos

Jatobá, a "Capital da Tilápia" no Sertão pernambucano, recebe até sábado (29) o Festival da Tilápia com programação que reúne além de cursos e aulas-show, troca de conhecimento em torno da pesca - produto que faz parte da geração de renda da população da cidade.



Realizado pela prefeitura de Jatobá em parceria com o Sebrae e com o Instituto César Santos, o Festival foi pensado para estimular novas possibilidades de trabalhar com a tilápia, em uma cidade que preza também pela economia criativa.

"Quando valorizamos o ingrediente produzido na própria região e oferecemos conhecimento para que as pessoas possam enxergar novas possibilidades a partir dele, estamos incentivando a economia criativa e fazendo a renda circular no território", destaca o chef César Santos, presidente do Instituto.

Ele complementa afirmando que "O produtor local precisa ser reconhecido como parte fundamental desse processo, porque é a partir do que ele produz que podemos criar, inovar e gerar novas oportunidades”.





Leia também • Restaurante Mazu consolida nova fase com Márcio Fushimi à frente da operação





Vale dizer que o Festival também foi concebido com a proposta de aproximar produtores, empreendedores e comunidade de profissionais da gastronomia e, dessa forma, possibilitar a abertura, através da qualificação, de caminhos para novos negócios.

PROGRAMAÇÃO

Três cursos voltados à qualificação e ao desenvolvimento de atuação no mercado integram a programação do festival.



O primeiro foi realizado nesta terça-feira (25) sob o comando do chef Rogério Ribeiro. Ele ficou à frente do Curso de Lanches Doces e Salgados.



Já nesta quarta (26) é a vez do chef Adriano Oliveira ministrar o Curso Receitas Criativas com Insumos da Pesca Artesanal: Qualidade, Sustentabilidade e Agregação do Valor.



Ainda na programação haverá o Curso de Cozinha Criativa conduzido pelo chef Mardoneo Bernardino.

COZINHA SHOW

E na sexta (28) e sábado (29) o Festival da Tilápia encerra a programação com a Cozinha Show, ocasião em que chefs pernambucanos ministram aulas abertas ao público.



Ao vivo, formas diferentes de trabalhar ingredientes vão ser apresentadas, e sempre com foco na identidade e produção regional.



Na sexta ficará a cargo do chef Adriano Oliveira apresentar a receita "Tilápia Inovadora - Linguiça de Tilápia", das 15h às 16h.

No mesmo dia, das 16h30 às 17h30, o chef Rogério Ribeiro leva ao público a receita "Delícia ao Velho Chico - Torta de Umbu".



E no sábado o chef Mardoneo Bernardino faz a receita "Sabor Jatobá" das 14h às 15h. Em seguida, "Tempero Ribeirinho - Brownie Maria Bonita" será apresentada pelo chef Adriano Oliveira, das 15h30 às 16h30.



SERVIÇO

Festival da Tilápia de Jatobá

Quando: até sábado, 29 de agosto

Onde: Pátio de Eventos João Bezerra, em Jatobá, Sertão de Pernambuco

Informações: @fentijaoficial

Veja também