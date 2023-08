A- A+

MATA SUL Festival Usina Gastrô - Safra 2023 leva programação gastronômica e musical para Água Preta Segunda edição do evento ocorre de 7 a 10 de setembro, no distrito de Santa Terezinha

O distrito de Santa Terezinha, em Água Preta, município da Zona da Mata Sul de Pernambuco, recebe a segunda edição do Festival Usina Gastrô - Safra 2023. A programação ocorre de 7 a 10 de setembro, no Mercado dos Arcos, com acesso gratuito.

Realizado pelo Instituto César Santos e Fórum de Desenvolvimento da Mata Sul, o evento conta com mais de 10 aulas-show de chefs prestigiados do Estado, apresentações musicais e feirinha gastronômica com 20 empreendedores locais. Sebrae e Usina de Arte promovem, em parceria, a iniciativa.

Hellida Kelsch, Carol Medeiros, Cesar Santos, Anna Corinna, Leandro Ricardo, Vania Ellihimas, Barbara Vieira, Monique Bezerra, Rogério Ribeiro e Raul Menezes comandam as aulas. Já o line-up musical apresenta os músicos locais Luana Flor com o Power Trio, Patrícia Firmino, Wilson Monteiro e Vavá de Aprígio.



A realização da segunda edição do festival no Mercado dos Arcos marca o pontapé inicial do processo de restauro do prédio. Localizado na Vila de Santa Terezinha, o espaço passará a abrigar um mercado de arte e gastronomia fixo.

Confira a programação:

Quinta-feira (7/9)

15h30 às 16h30 - Aula-show com a chef Héllida Kelsch

17h às 18h30 - Aula-show com o chef Leandro Ricardo

18h30 - show de Maria Alice

20h30 - show de Patrícia Firmino & Banda

Sexta-feira (8/9)

15h30 às 16h30 - Aula-show com a chef Vania Elihimas

17h às 18h30 - Aula-show com o chef Raul Menezes

18h30 show de Bonny Brown

20h30 show de Luana Flor e Power Trio

Sábado (9/9)

13h30 às 14h30 - Aula-show com a chef Carol Medeiros

15h às 16h - Aula-show com a chef Bárbara Vieira

16h30 às 17h30 - Aula-show com a chef Monique Bezerra

18h às 19h - Aula-show com chef Cesar Santos

19h - show de Zé Linaldo MPB

21h - show de Wilson Monteiro & Banda

Domingo (10/9)

14h30 às 15h30 - Aula-show com a chef Anna Corinna

16h às 17h - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro

17h30 - show de Luana Flor e Power Trio

19h30 - show de Vavá de Aprigio & Banda



