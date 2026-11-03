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Sabores Festival Volta ao Mundo apresenta sabores brasileiros no Recife, a partir desta terça (3) Evento disponibiliza menu completo dedicado à culinária brasileira e segue até o dia 27, no Mascate Restaurante-Escola do Senac Recife

A 15ª edição do Festival Volta ao Mundo, promovido pelo Mascate Restaurante-Escola do Senac Recife, em Santo Amaro, será aberta nesta terça-feira (3), dedicando a primeira semana do evento aos sabores da culinária brasileira, com um menu completo que valoriza a riqueza da nossa gastronomia.



Até o dia 27 de novembro, o festival também vai propor um panorama gastronômico com menus que reverenciam a culinária da Argentina, da Tailândia e do México, celebrando a diversidade de sabores ao redor do mundo.

"A cada semana, teremos menus especiais que valorizam diferentes ingredientes, técnicas e tradições culinárias. Além de oferecer ao público uma viagem sem pegar um avião, apenas através do paladar, o evento promove a troca de conhecimentos entre nossos alunos, docentes e chefs convidados. Também destaco que nesta edição contamos com parceria com o Consulado Argentino do Recife", explica Mércia Araújo, gerente do Centro de Educação Profissional de Gastronomia e Turismo do Senac PE.



Para abrir a degustação da primeira semana, será servido o coquetel "Ventos do Brasil", com mocktail de caju, xarope demerara com camuru amazônico e limão. A bebida foi idealizada por Inácio Belo e alunos do curso de Bartender do Senac PE.



Em seguida, é a vez do "Sertão Brasileiro", entrada preparada por Felix Coelho e por alunos do curso de cozinheiro, com batata doce, crisp de carne de sol, queijo coalho, queijo manteiga, crisp de coentro e fios de melaço.

O menu traz duas opções de prato principal, um deles é o "Camarão Justino", assinado pelo Chef César Santos. A receita, criada em homenagem ao pai do chef, leva camarão ao molho de coco, açafrão com quiabo e purê de inhame com queijo coalho.



A outra opção é o "Brasil Pra Mim", prato desenvolvido por Jair Santos junto a alunos do curso de cozinheiro, com filé de robalo em cama de coco verde, purê de mandioquinha, arroz de coentro, gel de pimentões vermelhos e crocante de castanha do Brasil.

A experiência gastronômica será encerrada com a sobremesa "Território doces do Brasil". Assinada pela chef confeiteira Tânia Bastos e por alunos do curso de cozinheiro, a sobremesa consiste em uma mistura de sabores de cada região do país.



Vão à mesa brownie de macaxeira (Nordeste) com farofa doce de pipoca (Centro-oeste), geleia de cupuaçu com crocante de castanha do pará (Norte), creme de erva mate com chocolate branco (Sul) e ganache com café mineiro (Sudeste).



Junto será servido o "Engenho Brasileiro", um café coado com rapadura artesanal, desenvolvido pelo barista Marcílio José.



Cronograma

03 a 06/11 - Brasil

09 a 13/11 - Argentina

16 a 19/11 - Tailândia

23 a 27/11 - México

Programação

O Festival Volta ao Mundo acontece durante o horário de funcionamento do Mascate Restaurante-Escola do Senac, das 12h às 15h, com preço fixo de R$ 75,90. As próximas semanas serão dedicadas às tradições culinárias da Argentina (09 a 13/11), Tailândia (16 a 19/11) e México (23 a 27/11).



Durante o período de realização do evento, o Mascate Restaurante-Escola não oferecerá buffet, mas os clientes poderão optar por outras opções de pratos com serviço à la carte.

SERVIÇO:

15ª edição do Festival Volta ao Mundo

Quando: De 3 a 27 de novembro

Onde: Mascate Restaurante-Escola Senac (Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife)

Horário de funcionamento: 12h às 15h

Menu completo: R$ 75,90

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