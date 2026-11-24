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GASTRONOMIA Festival Volta ao Mundo celebra a culinária do México com menu típico até esta sexta (27) O cardápio oferecerá pratos típicos no Mascate Restaurante-Escola do Senac Recife

O último menu da 15ª edição do Festival Volta ao Mundo está sendo dedicado à culinária mexicana até sexta-feira (27), no Mascate Restaurante-Escola do Senac PE, no bairro de Santo Amaro. O cardápio típico inclui elementos conectados às técnicas tradicionais e a cultura ancestral dos maias e astecas com influências espanholas.

A gastronomia mexicana é reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio Imaterial da Humanidade desde 2010.

Para quem deseja aproveitar os sabores da gastronomia mexicana, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade desde 2010, o Festival Volta ao Mundo ocorre durante o horário de funcionamento do Mascate Restaurante-Escola do Senac, das 12h às 15h, com menu completo ao preço fixo de R$75,90.

Bebida

Para quem for ao festival gastronômico nesta semana, serão oferecidas duas opções de coquetéis, desenvolvidos por Renato Muniz e alunos do curso de Bartender do Senac PE. O "Flor de Cempasúchil", opção não alcoólica, é uma bebida que combina milho, limão, gengibre e leite condensado, enquanto a opção alcoólica será o "Espíritu de Cempasúchil", drink clarificado à base de tequila e milho.

Entrada

Como entrada, será servido o "Taco Sonora", preparado por Edilza Muniz junto aos alunos do curso de Cozinheiro, composto por taco de fajitas de frango com pimentões coloridos, sour cream e guacamole.

Prato principal

O menu da culinária mexicana também tem duas alternativas de prato principal. Assinado pelo coordenador de Gastronomia e Turismo da Faculdade Senac PE, Robson Lustosa, e alunos do curso de Cozinheiro, o "Filé ao Queso Crema com Feijão" é um medalhão ao molho de queijo com purê de feijão servido com feijão verde frito, pasta de abacate e ervas com farofa de milho e vinagrete picante.

A outra opção é o "Cochinita Pibil", prato criado pelo chef Yuri Machado, com uma paleta suína marinada no urucum e na laranja, assada na folha da bananeira, servida sobre arroz de coentro com cebola roxa e queijo coalho ralado.

Sobremesa

E para fechar o menu com chave de ouro, a sobremesa. A "Carlota Citrina", preparada pelo gastrônomo Antônio Marques, é uma releitura da tradicional sobremesa carlota de limão, acompanhada pelo café "Alma Mexicana". Essa bebida é uma combinação de café filtrado, leite aromatizado com baunilha, noz moscada e chocolates de laranja e pimenta, desenvolvida pela barista Aline Silva.

"A cada edição, o Festival Volta ao Mundo proporciona uma experiência gastronômica diferenciada, ao mesmo tempo em que fortalece o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Ao longo desta edição, exploramos sabores e tradições do Brasil, da Argentina, da Tailândia e, agora, do México, ampliando o repertório cultural e técnico dos participantes. A iniciativa reúne docentes e alunos dos cursos de Gastronomia, Bartender, Cozinheiro e Garçom em todas as etapas de planejamento e execução, permitindo que vivenciem, na prática, os desafios e as dinâmicas do mercado de gastronomia", destaca a gerente do Centro de Educação Profissional de Gastronomia e Turismo do Senac PE, Mércia Araújo.

SERVIÇO

15ª edição do Festival Volta ao Mundo

Quando: até sexta-feira (27)

Onde: Mascate Restaurante-Escola Senac PE - Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Horário de funcionamento: 12h às 15h

Menu completo: R$ 75,90

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