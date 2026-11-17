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Sabores Festival Volta ao Mundo celebra a Tailândia com menu especial típico do país asiático De 16 a 19 de novembro, menu especial terá pratos típicos como Pad Thai e arroz frito servido no abacaxi, no Mascate Restaurante-Escola do Senac Recife

O Festival Volta ao Mundo chega à terceira semana - após propor menus dedicados ao Brasil e à Argentina - apresentando pratos inspirados na culinária tailandesa. De 16 a 19 de novembro, o Mascate Restaurante-Escola do Senac Recife, em Santo Amaro, oferece preparações que combinam frutos do mar, especiarias e frutas tropicais.



A 15ª edição do evento segue até o dia 27 de novembro, com a última semana dedicada à gastronomia mexicana.

Menu tailandês

Para começar, será servido o coquetel "Terra dos Livres", que combina sucos de abacaxi, manga e limão, chá de capim-santo e água com gás. A bebida foi desenvolvida por José Alberto e alunos do curso de Bartender do Senac PE.



A entrada, "Creme Tailandês", é preparada por Albérico e alunos do curso de cozinheiro, com batata, arroz, caril e flor de sal, com guarnição de camarão.

O público poderá escolher entre duas opções de prato principal. A primeira é o "Arroz Frito Tailandês", assinado por Miau Caldas, que une arroz frito com cogumelos, servido dentro de um abacaxi.



A segunda é o "Pad Thai", desenvolvido por Victor Borba e alunos do curso de cozinheiro, com filé de peixe e camarões salteados em molho tailandês levemente picante, acompanhados de vegetais, noodles de arroz, ovos e amendoim.

Na sobremesa, Deibson Campos assina o "Brisa de Bangkok", que reúne arroz glutinoso ao coco com manga fresca, namelaka de coco, pérolas de tapioca, gel de maracujá aromatizado com capim-santo e crocante de arroz com gergelim. O menu termina com o "Black Honey Lemon", café desenvolvido por Jailton Fernando, preparado com mel e limão e servido com crema de leite.

Festival Volta ao Mundo

O menu completo custa R$ 75,90 e será servido das 12h às 15h, durante o horário de funcionamento do Mascate Restaurante-Escola do Senac. Ao longo do festival, o restaurante não oferecerá buffet, mas manterá opções de pratos com serviço à la carte.

SERVIÇO

15ª edição do Festival Volta ao Mundo

Quando: até 27 de novembro, das 12h às 15h

Onde: Mascate Restaurante-Escola Senac - Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife

Menu completo: R$ 75,90

Cronograma

Até 19/11 - Tailândia

23 a 27/11 - México

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