Programação Festival Yakisoba & Karê, no Recife, promete celebrar a culinária japonesa Evento promovido pela Associação Cultural Japonesa traz gastronomia, cultura e sorteios no dia 24 de agosto

Para celebrar a cultura japonesa, o Festival Yakisoba & Karê 2025 promete uma série de atividades no domingo (24), na sede da Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR), na Vázea, a partir do meio-dia.

Os dois pratos que intitulam o festival serão as estrelas do evento. O Yakissoba, macarrão salteado com legumes e carne (bovina ou frango), envolvido em um molho oriental especial; e o Karê, curry japonês, levemente apimentado, servido com arroz branco e legumes.

Além das ofertas gastronômicas, o público vai conferir apresentações artísticas e participar de atividades interativas.

Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 50 (1º lote). Crianças de 5 a 12 anos pagam meia entrada. As vagas são limitadas.



*Com informações da assessoria de imprensa!

Serviço

Festival Yakisoba & Karê 2025

Local: Associação Cultural Japonesa do Recife, Av. Prefeito Antônio Pereira, 395, Várzea, Recife – PE

Data: domingo (24)

Horário: 12h às 15h

Ingressos: A partir de R$ 50 (1º lote), à venda no Sympla

Instagram: @acjr_rec

