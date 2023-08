Fettuccine à bolonhesa de gorgonzola é o combo ideal para dias de chuva; confira receita

A- A+

Quem também adora a versatilidade do preparo de massas, sempre busca novas ideias para inovar suas receitas. Com isso em mente, o chef de cozinha Rhuan Satirio, parceiro da marca Quero, ensina o passo a passo de um fettuccine à bolonhesa de gorgonzola, perfeito para uma noite de sexta-feira mais calma, no conforto de casa. Aprenda:

RECEITA

Fettucine à bolonhesa de gorgonzola

Ingredientes

1 pacote de fettuccine

680 gramas de molho bolonhesa

150 a 170 gramas de queijo gorgonzola

1 cebola média

1 colher de sopa rasa de alho picadinho

Azeite de oliva extra virgem

Sal a gosto

Modo de Preparo

Cozinhe a massa com água fervente e uma pitada de sal

Refogue o molho com um fio de azeite, cebola e alho picadinhos

Deixe cozinhar um pouco e depois adicione a gorgonzola e misture até desmanchar

Misture muito bem até o queijo derreter

Deixe apurar e acerte o sal se for necessário

Escorra a massa e misture ao molho

Sirva com um belo parmesão ralado na hora e um fio de azeite

