Final de ano: confira dicas para montar uma mesa de Natal com estilo; veja o vídeo

O Natal é o momento de reunir toda a família. A importância da data pede que os anfitriões estejam atentos não só à qualidade da comida, mas também à forma como ela é apresentada aos convidados. Por isso, nada mais natural do que querer decorar da melhor forma a mesa onde a ceia será servida.

A consultora Raquel Leão, que mantém o perfil no Instagram @mesasinspiradoras, conta que é possível montar uma mesa natalina bonita de forma simples, utilizando itens de casa. “O que não pode faltar numa mesa de Natal, além dos elementos que são base, muito amor, carinho e vontade de fazer acontecer”, declara.

De acordo com a decoradora, o clima natalino pode ser levado à mesa através dos detalhes. “As comidas natalinas já são bem decorativas. Você pode incrementar a mesa com flores naturais ou secas, pinhas e objetos decorativos de Natal, por exemplo”, afirma.



Para quem não gosta de arriscar, o uso de cores tradicionais da época, como o vermelho e o verde, ainda funciona bem. Raquel aponta que inovações também são bem-vindas nas festas. “Você pode fazer o Natal do jeitinho que você quiser. Gosto muito [das junções] de dourado com azul-marinho, prateado com azul-marinho ou dourado com prateado. Pode ser, até mesmo, tudo branco. Fica uma mesa bem elegante e atemporal”, analisa.

As decorações podem seguir diferentes estilos. Se a escolha for por algo mais rústico, Raquel aconselha utilizar madeira, que “traz aconchego” para a mesa. Os mais tradicionais também podem apostar em pratos transparentes, colocados sobre sousplats dourados ou de aço inox.

Confira algumas dicas de Raquel Leão para decorar a mesa de Natal:

Guardanapos

“Gosto muito de fazer dobraduras no guardanapo de tecido, porque você não gasta nada para isso. Pode fazer, por exemplo, uma dobradura em forma de árvore de Natal (triangular) em um guardanapo que você tiver em casa. Outra ideia é utilizar o enfeite natalino que você possui como porta-guardanapo”.

Enxoval

“Você pode apostar na toalha ou no jogo americano. Escolhi, como exemplo, uma tolha da Bonjour, que é toda feita à mão, de linho. Se preferir o jogo americano, a toalha é dispensada, porque os dois têm a mesma função. Escolha entre uma ou outra”.

Disposição

“É importante não colocar nenhuma decoração ou arranjo alto, porque isso prejudica a comunicação durante o momento da mesa, que é tão especial. Uma dica é que eles sejam até a altura das taças ou, em vez do centro, colocar o item ao lado”.

