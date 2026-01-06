Fit: aprenda a receita passo a passo de uma torta saudável de ratatouille
Legumes e farinhas de linhaça e de grão-de-bico são utilizadas no preparo
O ratatouille é um clássico prato francês preparado com legumes cozidos picados ou milimetricamente fatiados, e ganhou projeção mundial com a animação "Ratatouille", da Disney/Pixar.
Os legumes mais usados são: abobrinha, berinjela, pimentão (geralmente vermelho), tomate e cebola, temperados com azeite, alho e ervas aromáticas como tomilho e alecrim.
Há variações, como levar os legumes ao forno numa assadeira ou ainda preparando um ensopado dos legumes em cubos em uma panela.
Em suma, a receita é versátil, pode ser servida como entrada, ou ainda acompanhar proteínas, ou mesmo rechear uma torta salgada.
É o caso do preparo que a rede de restaurantes de Água Doce ensina: a Torta de Ratatouille. A equipe de chefs da rede dá o passo a passo do prato, que tanto pode ser inserido no dia a dia quanto nos fins de semana, como pedida especial e leve. Confira.
RECEITA
Torta Ratatouille
Ingredientes da massa:
1 xícara de chá de batata inglesa cozida e amassada
2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
3 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
½ colher de chá de sal
1 colher de sobremesa de orégano
3 colheres de sopa de água
Ingredientes para o recheio:
1 berinjela média
1 abobrinha média
1 xícara de chá de água
3 colheres de chá de sal
4 tomates fatiados
1 alho-poró médio
1 pimentão amarelo médio
1 cebola média
1 dente de alho grande
5 ramos de tomilho
½ xícara de chá de azeite
1 colher de sopa de orégano
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes da massa e disponha sobre uma forma de 24cm de diâmetro com fundo removível untada em azeite, apertando bem
Faça pequenos furos com um garfo em toda a base e asse em forno pré-aquecido a 180º C até secar (aproximadamente 10 minutos)
Retire a massa ainda clarinha, pois ela retornará ao forno com os legumes fatiados
Lave e corte a berinjela e a abobrinha em rodelas de aproximadamente 0,5cm
Transfira a berinjela para uma tigela com a água e 1/2 colher de chá de sal e deixe de molho por 15 minutos
Lave e corte os tomates em rodelas de aproximadamente 0,5cm
Lave e corte em tiras finas o alho-poró, descartando as folhas
Lave, retire as sementes e corte o pimentão em rodelas finas
Lave, descasque e corte em rodelas a cebola e o alho
Lave e desgalhe o tomilho
Retire a berinjela da água e distribua as fatias por cima da massa pré-assada e intercale com a abobrinha, os tomates, o alho-poró, o pimentão, a cebola, o alho, o azeite e o restante do sal e tempere com o orégano e o tomilho
Leve ao forno por aproximadamente 45 minutos ou até que os legumes fiquem macios
Cuidado para não ressecar.
Tempo de preparo: 1h45
Rendimento: sete porções
*Com informações da assessoria de imprensa