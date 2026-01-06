A- A+

ratatouille Fit: aprenda a receita passo a passo de uma torta saudável de ratatouille Legumes e farinhas de linhaça e de grão-de-bico são utilizadas no preparo

Leia também

• Pão caseiro de alecrim e parmesão: fácil de fazer, receita resulta em um pão leve, com aroma e sabor

• Pão de mel em casa: aprenda a receita da sobremesa com recheio de doce de leite

O ratatouille é um clássico prato francês preparado com legumes cozidos picados ou milimetricamente fatiados, e ganhou projeção mundial com a animação "Ratatouille", da Disney/Pixar.

Os legumes mais usados são: abobrinha, berinjela, pimentão (geralmente vermelho), tomate e cebola, temperados com azeite, alho e ervas aromáticas como tomilho e alecrim.

Há variações, como levar os legumes ao forno numa assadeira ou ainda preparando um ensopado dos legumes em cubos em uma panela.

Em suma, a receita é versátil, pode ser servida como entrada, ou ainda acompanhar proteínas, ou mesmo rechear uma torta salgada.

É o caso do preparo que a rede de restaurantes de Água Doce ensina: a Torta de Ratatouille. A equipe de chefs da rede dá o passo a passo do prato, que tanto pode ser inserido no dia a dia quanto nos fins de semana, como pedida especial e leve. Confira.



RECEITA

Torta Ratatouille

Ingredientes da massa:

1 xícara de chá de batata inglesa cozida e amassada

2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

3 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

½ colher de chá de sal

1 colher de sobremesa de orégano

3 colheres de sopa de água

Ingredientes para o recheio:

1 berinjela média

1 abobrinha média

1 xícara de chá de água

3 colheres de chá de sal

4 tomates fatiados

1 alho-poró médio

1 pimentão amarelo médio

1 cebola média

1 dente de alho grande

5 ramos de tomilho

½ xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de orégano

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes da massa e disponha sobre uma forma de 24cm de diâmetro com fundo removível untada em azeite, apertando bem

Faça pequenos furos com um garfo em toda a base e asse em forno pré-aquecido a 180º C até secar (aproximadamente 10 minutos)

Retire a massa ainda clarinha, pois ela retornará ao forno com os legumes fatiados

Lave e corte a berinjela e a abobrinha em rodelas de aproximadamente 0,5cm

Transfira a berinjela para uma tigela com a água e 1/2 colher de chá de sal e deixe de molho por 15 minutos

Lave e corte os tomates em rodelas de aproximadamente 0,5cm

Lave e corte em tiras finas o alho-poró, descartando as folhas

Lave, retire as sementes e corte o pimentão em rodelas finas

Lave, descasque e corte em rodelas a cebola e o alho

Lave e desgalhe o tomilho

Retire a berinjela da água e distribua as fatias por cima da massa pré-assada e intercale com a abobrinha, os tomates, o alho-poró, o pimentão, a cebola, o alho, o azeite e o restante do sal e tempere com o orégano e o tomilho

Leve ao forno por aproximadamente 45 minutos ou até que os legumes fiquem macios

Cuidado para não ressecar.

Tempo de preparo: 1h45

Rendimento: sete porções



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também