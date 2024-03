A- A+

café Flat white: conheça o café homenageado no Google Doodle desta segunda-feira (11) Famosa pelos seus desenhos na cobertura, bebida conquistou amantes de café de todo o mundo

O Flat white, bebida que conquista os amantes de café desde 1980, é estampado na página inicial do Google desta segunda-feira (11).

O Doodle traz um mosaico do café, conhecido por seus desenhos na cobertura, para comemorar os 13 anos em que o termo foi adicionado no dicionário do Oxford.

Feito de café expresso, com cobertura de leite vaporizado e uma fina camada de espuma, a origem da bebida é dividida entre Austrália e Nova Zelândia; até hoje os dois países afirmam terem sido os responsáveis pela criação.

A bebida, servida em xícara de cerâmica que tem a tradução de “plano branco” devido à capa de leite da cobertura, conquistou os amantes de café pela possibilidade de criar desenhos feitos com a camada de leite.

O Flat roubou a cena do cappuccino, conquistando os apreciadores de café que preferem a bebida com pouca espuma.

Existe um debate sobre as semelhanças entre o Flat white e o latte. Apesar de serem feitos com café expresso, a bebida homenageada pelo Google é menor, mudando a proporção de café para leite, no latte o café expresso é mais diluído.



