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RECEITA Floresta Negra com biscoito wafer é dica para inovar na sobremesa clássica; confira A torta se transforma em porções individuais servidas em camadas em copinhos

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Tradicionalmente, a torta Floresta Negra é feita com pão de ló, chocolate, cerejas e creme de leite fresco, mas ela também pode servir de referência para uma sobremesa de preparo mais prático e bem ao gosto do brasileiro: mais docinha.

E é uma receita composta por dois tipos de brigadeiro e a adição de biscoito wafer, montada em copos de vidro, inspirada na torta original que o departamento de culinária da Richester ensina.

Uma coisa é certa: a Floresta Negra de Wafer combina texturas que quase todo mundo ama, cremosa e crocante.



RECEITA

Floresta Negra de Wafer

Ingredientes:

Brigadeiro

2 latas leite condensado

6 colheres de achocolatado

1 colher de margarina

Brigadeiro branco

2 latas leite condensado

1 colher de margarina

1 pacote biscoito wafer de chocolate

Cerejas em calda

Raspas de chocolate

Modo de preparo:

Brigadeiro

Em uma panela misture o leite condensado, o achocolatado e a margarina

Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole

Brigadeiro branco

Em uma panela misture o leite condensado e margarina

Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole

Montagem:

Em um copo arrume na seguinte ordem: camada do brigadeiro, biscoito quebrado, brigadeiro branco, cereja picada, biscoito quebrado e brigadeiro

Decore com cerejas e raspas de chocolate

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