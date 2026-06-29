Floresta Negra com biscoito wafer é dica para inovar na sobremesa clássica; confira
A torta se transforma em porções individuais servidas em camadas em copinhos
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Tradicionalmente, a torta Floresta Negra é feita com pão de ló, chocolate, cerejas e creme de leite fresco, mas ela também pode servir de referência para uma sobremesa de preparo mais prático e bem ao gosto do brasileiro: mais docinha.
E é uma receita composta por dois tipos de brigadeiro e a adição de biscoito wafer, montada em copos de vidro, inspirada na torta original que o departamento de culinária da Richester ensina.
Uma coisa é certa: a Floresta Negra de Wafer combina texturas que quase todo mundo ama, cremosa e crocante.
RECEITA
Floresta Negra de Wafer
Ingredientes:
Brigadeiro
2 latas leite condensado
6 colheres de achocolatado
1 colher de margarina
Brigadeiro branco
2 latas leite condensado
1 colher de margarina
1 pacote biscoito wafer de chocolate
Cerejas em calda
Raspas de chocolate
Modo de preparo:
Brigadeiro
Em uma panela misture o leite condensado, o achocolatado e a margarina
Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole
Brigadeiro branco
Em uma panela misture o leite condensado e margarina
Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole
Montagem:
Em um copo arrume na seguinte ordem: camada do brigadeiro, biscoito quebrado, brigadeiro branco, cereja picada, biscoito quebrado e brigadeiro
Decore com cerejas e raspas de chocolate