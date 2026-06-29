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RECEITA

Floresta Negra com biscoito wafer é dica para inovar na sobremesa clássica; confira

A torta se transforma em porções individuais servidas em camadas em copinhos

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Sobremesa clássica Floresta Negra ganha cara nova em copinhosSobremesa clássica Floresta Negra ganha cara nova em copinhos - Foto: Richester/Divulgação

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Tradicionalmente, a torta Floresta Negra é feita com pão de ló, chocolate, cerejas e creme de leite fresco, mas ela também pode servir de referência para uma sobremesa de preparo mais prático e bem ao gosto do brasileiro: mais docinha. 

E é uma receita composta por dois tipos de brigadeiro e a adição de biscoito wafer, montada em copos de vidro, inspirada na torta original que o departamento de culinária da Richester ensina. 

Uma coisa é certa: a Floresta Negra de Wafer combina texturas que quase todo mundo ama, cremosa e crocante. 
 

RECEITA
Floresta Negra de Wafer

Ingredientes:
Brigadeiro
2 latas leite condensado
6 colheres de achocolatado
1 colher de margarina

Brigadeiro branco
2 latas leite condensado
1 colher de margarina
1 pacote biscoito wafer de chocolate 
Cerejas em calda
Raspas de chocolate

Modo de preparo:
Brigadeiro
Em uma panela misture o leite condensado, o achocolatado e a margarina
Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole

Brigadeiro branco
Em uma panela misture o leite condensado e margarina
Leve ao fogo médio até ponto de brigadeiro mole

Montagem:
Em um copo arrume na seguinte ordem: camada do brigadeiro, biscoito quebrado, brigadeiro branco, cereja picada, biscoito quebrado e brigadeiro
Decore com cerejas e raspas de chocolate

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