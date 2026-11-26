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GASTRONOMIA Foods, restaurante do Palato, é a mais nova opção da Zona Norte do Recife Com buffet self-service, o espaço oferece de café da manhã ao jantar, inclusive com opção de pizza à noite

A variedade do cardápio é um dos pontos que chama atenção. Somado à ideia de que em pleno fervor da Av. Rosa e Silva, Zona Norte da cidade, é possível degustar uma boa comida e contemplar um ambiente que convida a desacelerar.



Foods, espaço gastronômico do Palato - rede alagoana de supermercados, que além do RioMar, teve sua segunda unidade no Recife inaugurada em setembro, no número 1644 da avenida - é uma das novas opções da cidade, com café da manhã, almoço e jantar disponíveis.



O restaurante também oferece pizza no período da noite com o Panini, cuja inspiração italiana é mote para as massas finas e artesanais preparadas pela casa.





Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Das compras à mesa

Com um mix de produtos reforçados e, não raras as vezes, exclusivos, o Palato vai além da experiência de um supermercado.



A loja satisfaz a necessidade compras, de produtos para a casa e, com o Foods, buffet, estilo self-service, diverso, que preza pela culinária regional, com um café da manhã - R$ 119 (Kg) - por exemplo, que oferece do inhame à carne de sol.



Há ainda a possibilidade de escolher ingredientes e montar a própria tapioca, entre outras opções disponíveis, como waffles que podem ser acompanhados por chocolate, doce de leite, calda de morango de frutas.

No almoço - R$ 129 (Kg) - o cardápio, também variado, vai de saladas a folhas, legumes, massas, risotos, pratos quentes, carnes guisadas e peixes, entre outras proteínas.



Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco



Vale destacar a estação de chapa, em que os alimentos são preparados na hora, com salmão, filé-mignon, bife de ancho, peito de frango, coração de galinha, tilápia e pescada-amarela entre as opções.

Preparações como paella, arroz biro-biro, baião de dois e estrogonofe, além de empadões de bacalhau, salmão e carne de sol também são oferecidos no buffet.

“Queremos que o cliente consiga fazer uma refeição de forma prática, adequada à rotina do dia a dia, sem abrir mão de ingredientes frescos, preparações cuidadosas e uma grande variedade de escolhas", pontua Júlia Cábus, diretora de marketing do Palato.

Panini

E quem quiser se deleitar em uma noite regada a pizza, no Panini o lampejo italiano comanda o cardápio, com duas linhas: as tradicionais, preparadas com massa fina, recheios e ingredientes, e as artesanais, feitas de fermentação natural e inspiração napolitana.

Entre os destaques da linha artesanal estão a Diavola, com calabresa picante e muçarela de búfala; a Due, que combina muçarela, muçarela de búfala e queijo Primadonna; e a Stracciatella, preparada com muçarela de búfala, stracciatella de burrata, tomate e manjericão.

"(...) Esperamos uma alta rotatividade, especialmente no almoço durante a semana, mas também queremos construir uma relação de recorrência com as famílias da região nos cafés da manhã de finais de semana e no período noturno com o Panini”, destaca Júlia.

O funcionamento do espaço gastronômico do Palato é de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é ampliado até 10h30. O almoço funciona diariamente, das 12h às 15h.

No período da noite, o espaço abre com o Panini, que funciona das 17h às 22h, de terça-feira a domingo. O local é fechado às segundas-feiras.



SERVIÇO

Foods - espaço gastronômico do Palato

Onde: Av. Rosa e Silva, 1644

Informações: @palato24h // palato.com.br

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