Fraldinha recheada à portuguesa: aprenda a fazer o delicioso prato com inspiração lusitana

Já imaginou uma receita que harmonize a suculência de um bom corte de fraldinha com o delicioso toque da culinária lusitana? O chef Olivardo Saqui, da Quinta do Olivardo, ensina o passo a passo desse prato que é perfeito para um tradicional almoço em família. Tome nota!

Fraldinha recheada à portuguesa

(Por chef Olivardo Saqui)



Ingredientes:

1,5kg de fraldinha

300g queijo coalho

2 cebolas fatiadas (grossa)

100g de mostarda

4 folhas de louro

2 colheres (sopa) de manteiga

4 dentes de alho picado

100ml de vinho branco

10 batatas bolinhas cozidas com casca

Salsa a gosto

Azeite extra virgem a gosto

Orégano a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Azeitona a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as cebolas no fundo, em seguida, por cima, coloque a peça de fraldinha aberta ao meio. Tempere com sal, pimenta, mostarda, orégano, louro e azeite. Recheie com queijo coalho, feche (pode usar palitos de dente, se necessário) e cubra com papel alumínio. Leve ao forno por 180º C por 1 hora e 30 minutos.

Em um bowl, misture a manteiga, vinho branco, alho e salsa. Reserve. Tire do forno após o tempo determinado, retire o papel alumínio e com auxílio de um pincel culinário, passe a mistura do bowl. Pressione as batatas cozidas com casca cuidadosamente contra um pano de prato e, em seguida, junte à carne. Leve tudo ao forno a 200ºC, somente para dar cor, por 15 minutos. Finalize com azeitonas. Sirva!

Rendimento: 4 porções

