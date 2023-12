Franquia de alimentação saudável completa seu primeiro ano em Casa Forte

A- A+

Oferecer um serviço de alimentação saudável em meio a tantas ofertas de uma praça de alimentação pode parecer um desafio para quem investe nesse tipo de mercado. Na prática, em uma operação como a da Boali, instalada no último piso do Plaza Shopping, em Casa Forte, o atrativo é ser prático, diverso e bem servido. Motivos que fazem a marca chegar no seu primeiro ano de funcionamento no local.

A rede, que atua no Brasil desde 2017, atende mais de 150 mil clientes por mês, sendo 70 lojas em operação em 14 Estados. Em Pernambuco, há unidades nos três principais shoppings da cidade. A do Plaza Shopping é comandada por Fernanda Breda, que destaca os pontos que chamam atenção do público. “Todo mês de maio há alteração de cardápio e, nesse processo, sempre trabalhamos com produtos certificados, inclusive com fornecedores homologados”, garante.

Na produção, parte dos vegetais são comprados localmente e outros entregues em embalagens à vácuo, garantindo produtos sempre frescos. Os itens ficam à mostra para o cliente ter a opção de montar ou finalizar uma salada, por exemplo. O tempo de montagem dura em média sete minutos.

Nas combinações selecionadas, destaque para o chicken parm com mix de folhas, filé de frango coberto por queijos muçarela, parmesão e tomate, além de ovo de codorna, amêndoa, ricota temperada, cenoura palito e molho buffalo ranch (450g), por R$ 39. Aqui, a proteína é finalizada no forno, no tempo certo, mantendo a suculência da carne.

Para quem quiser percorrer mais atentamente o cardápio, há opções de crepes com massa integral, wraps feitos com tortilla integral multigrãos, burritos, além de sucos naturais, funcionais e extra funcionais. Destaque para a linha própria de kombucha, que é um chá fermentado efervescente, que pode tranquilamente substituir um refrigerante. Em meio a tantas opções, a expectativa neste mês de dezembro é de que a rede lane novidades em produtos.

