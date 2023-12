A- A+

SOBREMESAS Franquia de sorveteria abre primeiro quiosque no Recife, com sorvete por R$ 1 na inauguração A marca MilkyLab terá uma loja no Shopping Tacaruna ainda no mês de dezembro

A marca de sorvete MilkyLab ganhará sua primeira loja em Pernambuco neste mês de dezembro. Com os empresários Thor Perruci e Sarah Biggers como franqueados, o quiosque será instalado no Shopping Tacaruna.

O dia exata da abertura do quiosque ainda não foi divulgado. Na inauguração, os 100 primeiros clientes poderão experimentar “milkyshake” ou sorvete “cascão” por apenas R$ 1 cada.

Recife é a quarta capital a receber a franquia. A sorveteria já possui lojas em Brasília, Salvador e Fortaleza. A marca é conhecida pela temática de gatinho em sua identidade visual.



No cardápio da MilkyLab, há diferentes opções de sobremesas. Há casquinhas simples por R$ 5, com a opção de sorvete de baunilha ou açaí (R$ 9), além de casquinhas com calda de chocolate ou caramelo (R$ 7).

Outro destaque são os cascões coloridos com sorvete e recheios (R$ 17) ou cascão com açaí (R$ 22), disponíveis em sabores como oreo, ninho com nutella, ninho com pipoca e frutas vermelhas. A seleção de sundays (R$15) traz versões como oreo com ninho, ovomaltine, pipoca gourmet, caramelo toffee e torta de frutas vermelhas.

Já os milk-shakes incluem opções como brigadeiro ao leite, Kit Kat, ovomaltine, torta de limão e muito mais, com preços a partir de R$ 17 (300ml) e R$ 20 (500ml). Ainda é oferecida a possibilidade de personalizar o seu shake, criando combinações com até três mixes, por R$ 19 (300ml) ou R$ 22 (500ml).

Serviço

MilkyLab Shopping Tacaruna

Próximo à praça de eventos

Horário de funcionamento: seg a sáb, das 9h às 22h; dom e feriados, das 12h às 21h

Instagram: @milkylab.tacaruna



