Franquia mineira começa a funcionar na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré. Confira

A Chicken Town, franquia mineira especializada em frango frito, comçou a operar sua primeira unidade em praia do Nordeste. A marca já atende na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

A nova operação tem 30 m², e é comandada pelos empresários Geraldo Batista e Maria José Barbosa. No cardápio, o clássico frango frito empanado , que é crocante por fora e macio por dentro.

Além deste, há hambúrgueres, oito sabores de sanduíches e acompanhamentos como anéis de cebola, batata e polenta frita, além de molhos especiais.

No cardápio, as combinações são servidas em um Box com filés de frango, coxinhas da asa, tulipas, que podem ser individuais ou em opções para família, que serve até quatro pessoas ou o Box uper família, servindo até 6 pessoas.

Vale destacar que os molhos para acompanhar as pedidas são ponto alto. Sete sabores são ofertados, incluindo barbecue, maionese temperada, mostarda e mel, pimenta americana, molho indiano, sweet chilli e salsa, com valor unitário de R$3,90. Ou em duas opções de kits com dois sabores, por R$6,50, ou com 4 sabores, por R$12,00.



Serviço:

Endereço: Lj 33 R. do Sesi, s/n - Campas, Tamandaré – PE

Funcionamento: de domingo a domingo, a partir das 16h

