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guia michelin 2026 Frescatto é parceiro oficial da cerimônia do Michelin Brasil 2026; saiba mais Empresa é uma das maiores no segmento de pescados em todo o mundo

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A mais prestigiada distinção gastronômica do mundo, o Guia Michelin, terá sua cerimônia no próximo dia 13 de abril no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para divulgar os restaurantes brasileiros listados na edição do ano.

No Brasil, o Michelin categoriza apenas casas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Veja aqui os restaurantes nacionais que já foram destacados em diversas categorias do Michelin.

Parceria

“Estar na premiação do Guia Michelin é muito natural para a gente, porque é um ambiente onde estão os chefs e restaurantes que mais elevam o nível da gastronomia no País. A gente acredita muito que a combinação de um grande produto com chefs talentosos é o que constrói grandes experiências. Quando esses dois mundos se encontram, a chance de o resultado ser realmente excepcional aumenta muito, e é exatamente esse encontro que o Michelin representa”, celebra o CEO da Frescatto, Thiago De Luca, empresa parceria oficial da cerimônia de premiação do Guia Michelin.



A Frescatto é uma das maiores marcas de distribuição de pescados e frutos do mar do mundo, atuando junto a milhares de famílias pesqueiras em todo Brasil.

Uma das suas principais estratégias para se conectar com o setor de hospitalidade é a parceria com chefs de cozinha renomados em todo o país.

André Saburó, do Grupo Quina do Futuro, em Pernambuco, e Rafa Costa e Silva, do duplamente estrelado Michelin Lasai, no Rio de Janeiro, são dois deles.

Na noite da cerimônia Michelin no Brasil, a Frescatto será uma das principais atrações com uma cozinha própria, onde o chef Frédéric Monnier irá preparar criações com pescados da costa brasileira, como a pescada amarela do Pará, e o ariacó ou vermelho henrique, pescado no sul da Bahia, habitante de recifes de coral e costões rochosos.

Não faltará ainda o cobiçado camarão carabineiro, pescado no Brasil em barcos de alta tecnologia com congelamento a bordo.

“Nosso foco é buscar os melhores produtos, seja no litoral brasileiro ou em outras partes do mundo e garantir qualidade e consistência. Quando esse produto chega na mão de um grande chef, ele ganha outra dimensão”, explica De Luca.

A empresa fornece insumos do mar para muitos dos restaurantes estrelados e ranqueados em listas gastronômicas do Brasil, a exemplo do D.O.M., de Alex Atala, o Lasai, de Rafa Costa e Silva, o Oro, de Felipe Bronze, a Casa 201, de João Paulo Frankenfeld, Oseille, de Thomas Troisgros, e o San, de André Kawai.



*Com informações da assessoria de imprensa

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