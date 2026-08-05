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PEIXE Frescatto anuncia abertura de operação no Recife; saiba mais A unidade local da empresa de pescados vai abastecer o varejo de mais três estados do Nordeste

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Marca líder de pescados no Brasil, a Frescatto acaba de anunciar a inauguração de uma unidade em Pernambuco.



O bairro escolhido para a nova planta da empresa foi o Pina, na zona sul do Recife, e vai abastecer não somente o estado, mas também os mercados de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A unidade local da empresa começa a operar no próximo dia 10 de agosto e vai viabilizar a chegada da linha Alfresco às prateleiras locais.

De acordo com a Frescatto, a expectativa de produção é de dez toneladas nos primeiros meses e presença nas principais redes varejistas locais, como Carrefour, Palato, Recibom, Verdfrut e Supermercados Leão.

Alfresco

O foco da produção no Nordeste é a linha Alfresco, composta por produtos elaborados a partir de salmão, atum, tilápia e camarão, em diferentes cortes, como filés, lombos, cubos e sashimi, vendidas em bandejas.

Um dos diferenciais da linha que será produzida na capital pernambucana é a tecnologia de atmosfera protetora (MAP - Modified Atmosphere Packaging), embalagem que preserva as características naturais dos pescados dispensando conservantes.

"O Nordeste possui uma forte cultura de consumo de pescado e um varejo cada vez mais interessado em produtos que agreguem conveniência, segurança alimentar, sabor e qualidade. Produzir a linha Alfresco em Pernambuco aproxima essa tecnologia do consumidor nordestino e fortalece nossa presença regional, comentou Maurício Moreira, gerente comercial da regional Recife.

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