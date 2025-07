A- A+

GELADOS Frosty completa 35 anos com forte atuação no Nordeste e anuncia promoções durante o mês de julho As promoções estão disponíveis em todas as lojas e são válidas por tempo determinado, com datas específicas para cada produto

A Frosty, indústria de gelados comestíveis, está completando 35 anos em julho e tem muito a comemorar. Nos últimos cinco anos, a empresa iniciou uma estratégia de expansão que resultou em 127 unidades em operação no Norte e Nordeste, o que multiplicou em 20x a sua receita.

Foi justamente durante a pandemia, período desafiador para grande parte dos setores produtivos, que a Frosty deu início à aceleração do seu plano de expansão.

Um investimento na monta de R$40 milhões possibilitou a abertura de lojas, aquisição de equipamentos, ampliação da frota e reforço da estrutura logística, fatores que contribuíram para o crescimento registrado nos anos seguintes.

“Multiplicar o faturamento por 20 em cinco anos reflete uma gestão orientada por dados, visão de longo prazo e capacidade de execução, especialmente em momentos críticos como a pandemia. Nosso plano de expansão foi antecipado com investimentos estratégicos em estrutura e capilaridade. Seguimos comprometidos em ampliar nossa presença nas capitais das regiões onde atuamos, com foco em eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, afirma Edgard Filipe, diretor executivo da Frosty.

Lojas fora do Nordeste

Como parte do movimento de expansão, a Frosty inaugurou recentemente as suas primeiras cinco unidades fora da região Nordeste.

As lojas estão em Belém (PA) e compõem o plano de crescimento nacional da empresa. A projeção é encerrar o ano com 15 unidades operando na cidade, o que envolve um investimento total de aproximadamente R$ 3,7 milhões.

Além de Belém, no Norte, a Frosty também iniciou operações em Natal (RN), com duas novas lojas.

Também está prevista, para este ano, a chegada de Frosty em novos estados do País.

De acordo com Edgard Filipe, a estratégia é ampliar de forma estruturada:

“Nosso plano continua sendo crescer de forma consistente, priorizando o fortalecimento nas capitais nordestinas e consolidando novos estados, como o Pará, que tem se mostrado um mercado de grande potencial. Seguimos atentos às oportunidades para avançar e entregar nossos produtos para cada vez mais pessoas”.

Promoções de aniversário

Em comemoração aos seus 35 anos, a Frosty anuncia promoções especiais durante o mês de julho.

As promoções estão disponíveis em todas as lojas e são válidas por tempo determinado, com datas específicas para cada produto.

Entre os dias 14 e 20, será a vez do Nupote, que passa de R$ 24,99 para R$ 19,99, e do Nupote Leitinho, de R$ 32,99 por R$ 24,99.

Já no período de 21 de julho a 3 de agosto, as paletas terão o preço reduzido de R$ 8,99 para R$ 5,49.

“Essas promoções foram pensadas como forma de prestigiar nossos clientes que têm feito parte da nossa trajetória ao longo dessas mais de três décadas. Dividimos o mês em ciclos para oferecer diferentes produtos em destaque e atrair o público às lojas, com ofertas reais e por tempo limitado”, explica Edgard Filipe Segantini, diretor executivo da Frosty.

As ofertas são válidas nas lojas Frosty e estarão disponíveis apenas durante os períodos informados para cada item.



Veja também