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Panificação Galo Padeiro completa dez anos de operação no Recife e amplia fábrica; confira Investimento promete expandir atendimento para hotéis, restaurantes, cafeterias e padarias

O Galo Padeiro acaba de completar dez anos de operação em Pernambuco. Uma bagagem que fez a marca anunciar duas novas frentes de atuação: a loja Galo Padeiro, voltada ao varejo; e ampliação da Fábrica do Galo, voltada para o mercado B2B.

A fábrica, que há nove anos atua na produção dos itens vendidos na própria loja e no atendimento a parceiros selecionados, passa por um processo de expansão. Assim, o grupo ganha capacidade para atender um número maior de clientes.

O objetivo é atender hotéis, restaurantes, cafeterias, padarias, supermercados e outros negócios gastronômicos, com produtos congelados e forneados.

“Existe uma demanda crescente do mercado por produtos de alta qualidade com regularidade de fornecimento. A fábrica do Galo surge estruturada para atender essa demanda, mantendo o padrão artesanal que sempre foi a base da marca”, destaca Arthur Lima Cavalcanti, diretor comercial.

Ele é um dos sócios-fundadores do Galo Padeiro ao lado de Virginia Cavalcanti (diretora), Luciana Lima (diretora), Manuela Agrelli (diretora-executiva) e Thiago Agrelli (diretor de qualidade e chefe-padeiro).

Segundo os diretores, a ampliação permitirá redução de custos e otimização de processos. Vale lembrar que o Galo Padeiro é conhecido pelo trabalho de panificação com técnicas de fermentação natural.

Para desenvolver o conceito da padaria, os fundadores buscaram a consultoria do padeiro espanhol Javier Vara, integrante de uma família com várias gerações dedicadas à panificação e responsável por ajudar a estruturar os métodos de produção da casa.

Serviço:

Fábrica do Galo

[email protected]

Endereço: Rua Capitão Lima, 116, Santo Amaro, Recife

Telefone: (81) 3128-3007 / Whatapp: (81) 97106-5022

Com informações da assessoria de imprensa

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