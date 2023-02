A- A+

GARANHUNS JAZZ Garanhuns Jass Festival leva gastronomia de New Orleans para o Agreste; saiba mais Festival no Agreste pernambucano começa neste sábado, 18 de fevereiro

Bares e restaurantes de Garanhuns, no Agreste pernambuco, passam a integrar a programação do Garanhuns Jazz Festival, a partir deste sábado (18), com o Circuito Gastronômico inspirado na culinária do berço do jazz, levando inspiração de New Orleans para a cidade.

Mais de dez estabelecimentos participam do circuito - que tem apoio do festival e da prefeitura da cidade. Entre eles o Chalé Restaurante, Cantinho da Macaxeira, Praça da Pizza, Chocolate Sete Colinas e Dom Pero Gastrobar, entre outros espaço.





Pratos e sabores

Entre as novidades do circuito, o Jambalya - prato típico de New Orleans, que será oferecido pelo Dom Pedro Gastrobar - leva o nome da musicista Liv Moraes.



Na mesa, uma espécie de paella com um blend de carnes e frutos do mar, misturados a temperos clássicos como salsão, cebola e pimenta vermelha.

Já quem passar pelo Chalé Restaurante terá um menu tomado por aromas, cores e histórias, para recordar as origens do jazz, conectando também o Agreste e o Sul dos Estados Unidos, com a Pizza Nova Orleans.

O Terraço Churrascaria e Choperia vai apresentar menu especial com o Bacalhau Arthur Felipe. E o Cantinho da Macaxeira, que alterou todo o cardápio para atender ao circuito, traz um diálogo entre a comida do Sul dos Estados Unidos e a culinária local. O Baião New Orleans integra uma dessas misturas, comosto por baião de dois com feijão vermelhos e linguiça portuguesa.

Prato do Cantinho da Macaxeira

Música e culinária

Além dos menus especiais do circuito, a programação musical dos espaços também é uma atração à parte para antes e depois do festival de jazz da cidade, com as jam sessions.



O Garanhuns Jazz Festival tem início neste sábado (18) e segue até a terça-feira (21) na Praça Mestre Dominguinhos.



O evento retorna após oito anos de ausência, e entre as atrações estão Baby Consuelo, Quinteto Violado, Liv Moraes, Up Town Band e Lorenzo Thompson (EUA).

Serviço

Cicruito Gastronômico do Garanhus Jass Festival



De 18 a 21 de fevereiro, em Garanhuns (Praça Mestre Dominguinhos)

Acesso gratuito



Informações @garanhunsjazzfestival

