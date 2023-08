A- A+

GASTRONOMIA Gastrô Meeting reúne especialistas para explorar a diversidade da Gastronomia; confira detalhes Evento contará com seis oficinas gratuitas a partir desta terça-feira (1)

Com objetivo de levantar debates sobre temas relacionados à gastronomia, a Faculdade Senac promove o Gastrô Meeting. O evento começa nesta terça-feira (1) e acontecerá até a próxima quinta-feira (3), contando com seis oficinas com inscrições através deste site.

Com quatro convidados da casa, egressos do curso de gastronomia da instituição, as aulas abrangem temas desde produção e confecção de confeitaria até a criatividade no ramo das cafeterias.

No primeiro dia, o professor André Gomes Silva abordará a relação da Ficha Técnica com a precificação, garantindo um melhor controle de custos de produtos gastronômicos. O tema é voltado para quem trabalha em restaurantes, bares, confeitarias e outras empresas do ramo alimentício, proporcionando uma gestão financeira mais eficiente e sustentável para o negócio.

SERVIÇO:

Ganache - Variações e Possibilidades, com Eduardo dos Santos (Nestlé)

Quando: Terça-feira (1), às 9h

Onde: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga no Laboratório de Confeitaria e Panificação (7º andar)

Precificação Descomplicada com André Gomes Silva (Faculdade Senac)

Quando: Terça-feira (1), às 9h

Local: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga na Sala 1001 (10ª andar)

Cafeteria Gastrô: Transformando Conceitos em Tendências com Márcia de Paula (Doces de Fada)

Quando: Quarta-feira (2) às14h

Onde: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga no Laboratório de Confeitaria e Panificação (7º andar)

Oficina de Food Design e Food Styling com Charles Assis (Koletivo Gastro)

Quando: Quinta-feira (3), às 9h

Local: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga no Laboratório de Confeitaria e Panificação (7º andar)

Marketing Digital para as Redes Sociais em Gastronomia com Clarisse Fraga (Faculdade Senac)

Quando: Quinta-feira (3), às 9h

Local: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga na sala 1001 (10º andar)

O Mundo do Café com Jailton Fernando (Senac-PE)

Quando: Quinta-feira (3), às 14h

Local: Rua Marquês do Pombal, 57 - Edf. Alberto Theóphilo Braga no Laboratório de Confeitaria e Panificação (7º andar)

Veja também

CERVEJA Hocus Pocus lança cervejas especiais com blends de lúpulos; conheça