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RIO DE JANEIRO Gastromar, da chef Gisela Schimtt, prepara menu especial para a Festa Literária de Paraty (Flip) Restaurante, em Paraty, cidade litorânea do Rio de Janeiro, está com menu de coquetéis em celebração a autores da literatura

Aos visitantes da 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), marcada para acontecer entre os próximos dias 22 e 26 de julho, na cidade litorânea do Rio de Janeiro, uma carta de coquetéis autorais batizados com nomes de autores da literatura, promete animar ainda mais os frequentadores do evento.



Produzido pelo restaurante Gastromar, localizado na marina Porto Imperial, que tem à frente a chef paulistana Gisela Schmitt, o cardápio de coquetéis foi pensado para o período da Flip.



Entre as opções há o Hilda Hirst, com compota artesanal de cambuci, por R$ 58). Já o Drummond de Andrade, feito com calda de manga, maracujá e mel, vodca e espuma de gengibre, sai a R$ 55.



O Restaurante

Com 70 lugares distribuídos entre o terraço e os salões internos, o Gastromar foi aberto em 2017. Instalado sobre ladrilhos hidráulicos com decoração náutica e louças feitas sob-encomenda, o restaurante tem vista para a marina e playlist que passa por Nina Simone, Chico Buarque, Beth Carvalho e Grace Jones, entre outros nomes.





Com serviço iniciado pela manhã, no meu há opções de tapiocas, panquecas e pães de fermentação natural. Já no Café Imperial são oferecidos ovos mexidos, ricota e pães caseiros, além de frios, frutas e iogurte, entre outras variedades, com valores a partir de R$ 84 (para uma pessoa).

Para o almoço ou jantar, o camarão Gigin (R$ 188), que traz o crustáceo flambado no gin, arroz puxado no molho, castanha-do-Pará, mandioca palha e picles de maxixe, é uma das opções.



Peixe grelhado inteiro, frutos do mar frescos, banana grelhada, taioba da horta e purê de batata com vôngole - prato chamado de Yemanjá - pode ser degustado e compartilhado pelo valor de R$ 386.

O menu também pode passar por alterações a cada estação, levando em consideração a sazonalidade dos ingredientes e os períodos de defeso. Caso do Ika (R$ 152), feito com Lula caiçara rapidamente grelhada com edamame sobre arroz negro com coco, creme de ervilhas e alho poró crocante, o Ika.



Já o tagliolini é preparado com molho cremoso com guanciale Curiango, ovas de três variedades de peixe e gema curada (R$ 188) integram, ainda, o menu - todavia, são pratos que atendem a cada estação, de acordo com a sazonalidade dos ingredientes e dos períodos de defeso.





Crédito: Divulgação

Entradinhas

Para quem quiser entrada, o Gastromar oferece Siriquete (R$ 92), o bolinho assado de siri de Mamanguá em crosta de migas e maionese caseira picante.



Tem também o Curado Caiçara, por R$ 132. Nele, blinis de tapioca com prejereba curada na cachaça e beterraba, creme azedo, conservas da casa e tobiko, enchem os olhos de quem chega à casa.

Além do Gastromar...

A chef Gisela Scmitt desembarcou em Paraty no ano de 2008. Por lá prestou consultoria gastronômica e empreendeu no Gastromar.



Além dele, a paulistana também está à frente de outros projetos, todos contados no livro "Para Ti Sem Pressa: O Navegar da Cozinha de Gisela Schmitt e o Gastromar", assinado por ela e pela advogada Susete Gomes, e publicado em 2025 pela editora WMF.





Crédito: Divulgação





“Ter um restaurante nunca esteve na minha rota. Nunca foi um plano. Mas foi um movimento natural após o Sem Pressa”, diz a chef, referindo-se à traineira de 50 pés onde, desde 2014, oferece uma experiência gastronômica sobre as ondas.

A embarcação, feita com madeira de reflorestamento, conta com mesa fixa no centro do deck. Sob assinatura do arquiteto Thiago Bernardes, o espaço traz o conceito de cozinha aberta com cooktop, forno, geladeira e chef a bordo para atender a partir de duas pessoas até 18, em passeios de até cinco horas pela ilhas da região.

No pacote do Sem Pressa estão inclusis o almoço, com produtos frescos do dia, sobremesa, bebidas e mesa montada - a experiência, inclusive, foi registrada pela série televisiva da National Geographic “Restaurants at the End of the World” (Restaurantes no Fim do Mundo), sob o comando da chef americana Kristen Kish.

“No início, eu mesma saía com os grupos até conseguir formatar todos os detalhes. Agora, tenho uma equipe náutica para conseguir dar conta de todos os outros projetos”, conta Gisela, que hoje conta com uma rede de 14 barcos parceiros.

Casa Goia

Junto ao Gastromar, a Casa Goia é uma extensão do olhar curatorial de Gisela Schmitt. Com mais de 350 produtos, entre outros produtos, há peças autorais, collabs exclusivas, objetos de decoração, moda, acessórios e cerâmicas, o espaço comporta também produtos artesanais vindos principalmente de Paraty, Cunha, cidades do sul fluminense, Espírito Santo e outras regiões do Sudeste e Sul do Brasil.



Muitas das peças disponíveis na Casa Goia também fazem parte da experiência estética e sensorial do Gastromar e do Sem Pressa.



Copos, jarras, taças, guardanapos, objetos de decoração, itens de ágata com identidade visual Gastromar, porta-guardanapos feitos por artesãos do Quilombo do Campinho e papéis de parede presentes nos banheiros do restaurante estão à venda na loja.

Casa Tomate

Ainda anexo à marina, a Casa Tomate, aberta em 2024, é mais um dos projetos da chef Gisela Schmitt. Trata-se de uma casa de locação para temporada, com projeto arquitetônico de Erick Figueira de Mello (Estúdio Figueira) e decoração inspirada na identidade do restaurante.

Com 385 m² de área construída em um terreno de 1250 m², a casa conta com quatro suítes para acomodar até 12 pessoas, cozinha equipada, piscina, sauna úmida e enxoval completo Trousseau.



Os hóspedes ainda podem contar com produtos da horta orgânica e do serviço de catering do Gastromar, além do playground e das quadras de tênis e beach tênis do condomínio.



SERVIÇO

Gastromar

BR101, Km 578,5 - Marina Porto Imperial, Paraty (RJ)

Funcionamento/Baixa temporada

Quarta e Quinta-feira, das 12h às 22h

Sexta a Domingo, das 8h30 às 22h

Funcionamento/Alta temporada e feriados

Segunda a Domingo, das 8h30 às 22h



Instagram: @gastromar

Reservas: (24) 9 9844-3788 // www.gastromarparaty.com

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