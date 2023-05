A- A+

Boa Viagem Gastronomia do Vetro Ristrot tem nova assinatura O chef mineiro Thiago Chierichatti assume a cozinha das duas casas do grupo, em Boa Viagem

Com portas abertas há um ano, o sofisticado restaurante Vetro, localizado em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Sul do Recife, vem apostando na mudança de suas experiências.

O principal passo foi dado há poucos meses, com a inauguração no piso térreo do imóvel de um sushi bar com um pezinho no clima de balada. Escurinho e com foco na carta de drinques, o Vetro Sushi Lounge pode agradar quem busca preparos de base nipônica com bons ingredientes, mas também quem prefere bebericar a noite toda.

Chierichatti pe mineiro e assume a gastronomia do grupo Vetro. Anderson Freire/Divulgação

Há poucos dias também o restaurante principal da grife, o elegante Vetro Ristrot, no andar de cima, passou a ser pilotado pelo chef mineiro Thiago Chierichatti, que vem fazendo interferências na identidade gastronômica da casa, que anteriormente passeava pelos clássicos, e mudando radicalmente o menu anterior.

Do próprio profissional vem a frase que, segundo ele, define a linha de trabalho que adotou para chamar de sua: "Eu não vendo comida, eu vendo experiência", setencia Chierichatti.

Chierichatti tem passagem por restaurantes brasileiros e na Itália, onde morou e onde sua verve para a cozinha se estabeleceu por completo. O cozinheiro tem um trabalho marcado pela preocupação com a estética dos pratos.

Um bom jeito de começar a refeição assinada por Thiago pode ser com o couvert du chef. Diferentemente dos couverts meio cansados "de guerra", traz exura e sabor: steak tartare de samão em brioche macio e raspas de siciliano, mais croqueta de embutido e cannoli com massa de mil-folhas recheado com tartare de filé.

Entre as pedidas principais inaugurais, o velouté de moqueca, composto por filé de peixe, molho de moqueca, faforinha de bacon e picles de maxixe. Nem precisaria dizer, mas a composição é uma referência claríssima às cozinhas litorâneas do Nordeste.

Brioche com tartare de salmão é estriea entre as entradinhas do restaurante. Anderson Freire/Divulgação





O risoto trifolati é outra das estreias, preparado com cogumelos shitake, shimeji e cogumelo Paris, finalizado com lascas de trufas negras. Um prato para quem aprecia notas as terrosas dos principais ingredientes do preparo.

Almoço executivo

Para angariar a clientela do dia, um cardápio de aloço executivo com preço bastante atrativo também foi lançado com a assinatura de Thiago. O menu tem três etapas e custa R$ 69, servido de segunda a sexta, sempre das 12h às 15h, com exceção dos feriados.

Bem como recifense gosta, o chef não economizou na proporção das porções. Os pratos principais não deixam ninguém com fome, são bem generosos. Há galinhada, arroz biro biro, paella mineira, arroz de polvo e pescada com risoto, à escolha do comensal. Tanto a entrada quanto a sobremesa são diferentes e sob consulta.



SERVIÇO

Vetro Ristrot

Endereço: Avenida Conselheiro Aguiar, 916, Boa Viagem

Informações e reservas: (81) 99472.8080

Instagram: @vetroristrot

