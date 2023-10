A- A+

FEIRA Gastronomia e música se misturam na 6ª Feirinha Gastrô; confira programação Evento acontece no Jardim Gastrô, no Shopping Recife, reunindo chefs e bandas locais

Entre hoje e, domingo (22), e de 26 a 29/10, acontece a sexta edição da Feirinha Gastrô, no espaço Jardim Gastrô, do Shopping Recife, na Zona Sul do Recife.

O evento reúne chefs e marcas de diversos estilos gastronômicos vendendo porções a preços democráticos, enquanto uma programação musical do tipo "para agradar todos os gostos" rola ao longo do evento - se apresentam ao vivo as bandas Parachutes (19), Baiana Vintage (20), Madeira Delay (21), Rafa Furtado e Papaninfa (22), MacFly (26), Zero Bronca (27), Kid Camaleão (28) e Cine Club (29). A Feirinha Gastrô é realizado em parceria com o Instituto César Santos e o Festival Pernambuco Bom de Mesa e tem entrada gratuita.

Participantes

O casting gastronômico escalado para os dois fins de semana combina as operações que já compõem o Jardim Gastrô, como o restaurante Oficina do Sabor, Brooklyn Burger, Olinda Bistrô, Três Locos Empanada, além de estações de vinhos e cervejas, que se juntam a 14 cozinheiros convidados.



Os restaurantes The Black Angus e Terraço Carvalheira, integrantes do mix do mall, também vão operar com seus pratos de sucesso.

O cardápio da Feirinha será variado, com receitas de frutos do mar, charcutaria nordestina, clássicos regionais, quiches, opções veganas e vegetarianas, hambúrgueres, sanduíches e sobremesas.

Os chefs convidados são Rapha Vasconcelos, Claudinha Luna, Anna Corina, Nathalia Kelsch, Lúcia Soares, Rafael Diniz, Charles Assis, e os restaurantes A Porchetta, Ramon, Bar do Amparo, Vieira Bar e Restaurante e Dom Saim. Também marcam presença a Cafeteria Reserva da Família e os espetinhos do Dom Black.

Além disso, o chef paraense Thiago Castanho participará do evento, fazendo uma receita especial de paella, a quatro mãos, com o pernambucano César Santos.

SERVIÇO

6ª Feirinha Gastrô

Onde: Jardim Gastrô no Shopping Recife

Quando: 19 a 22/10 e 26 a 29/10

Horário: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h

Entrada gratuita



